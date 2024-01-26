商務部：今年外貿形勢更嚴峻 將抓緊出台新政策

▲ 中國商務部指出，今年外貿形勢將更嚴峻複雜，將盡快出台新政策，釋放進口潛力。

中國商務部指出，今年外貿形勢將更嚴峻複雜，將盡快出台新政策，釋放進口潛力。

商務部部長王文濤在國新辦新聞發佈會上指，一方面，需求不振，世界經濟仍然低迷，國際貨幣基金組織預測，全球經濟增速將降至2.9%。另一方面，環境不佳，貿易保護主義抬頭，地緣衝突加劇，外溢風險顯著上升，比如最近紅海航運通道受阻，就對國際貿易造成了干擾。

商務部將抓緊出台新政策。做好政策研究儲備，要多加一點工具在工具箱裏面。加快培育新動能。促進跨境電商、保稅維修、市場採購等新業態新模式發展。制定綠色低碳產品進出口貨物目錄，加快推進國際貿易單據數碼化，推動貿易綠色發展和全鏈條數碼化轉型。

助力開拓新市場。積極支持企業參加境外展會，持續推動跨境商務人員往來便利，為企業之間進行溝通交流創造更多條件，幫助企業更好對接市場和客戶，爭取更多訂單。

另外，釋放進口新潛力。不但要擴大出口，還要擴大進口。商務部將擴大優質消費品、先進技術、重要設備、關鍵零部件進口，增加能源資源產品和國內緊缺農產品進口，發揮好進博會等重要展會平台作用，拓展多元化的進口渠道，提升進口貿易的便利化水平，做好國家進口貿易促進創新示範區培育。這些工作的目的，就是把中國超大規模市場打造成為世界共享的大市場，繼續為國民經濟發展和全球經濟復甦注入新動能。

責任編輯：袁瑋婧