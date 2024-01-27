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廣州調整限購政策 120平方米以上住房不限購

經濟脈搏 11:07 2024/01/27

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廣州今日（27日）宣布優化調整限購政策，在限購區域范圍內，購買建築面積120平方米以上（不含120平方米，120平方米約為1291呎）住房，不納入限購范圍，自今日起正式實施。分析認為，廣州打頭陣，說明其他三個一線城市放松概率也增大，增強外界對限購進一步調整的預期。

廣州市人民政府辦公廳發布《關於進一步優化我市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，要優化調整限購政策，在限購區域范圍內，購買建築面積120平方米以上（不含120平方米）住房，不納入限購范圍。

在限購區域范圍內，居民家庭將自有住房用作租賃住房並辦理房屋租賃登記備案手續的，或在廣州市存量房交易系統取得房源信息編碼並掛牌計劃出售的，購買住房時相應核減家庭住房套數。

對於具備合並不動產權證書條件的房屋，購房人可以申請轉移登記業務、合並登記業務一同辦理。商服類物業不再限定轉讓對象。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次優化調整限購政策是針對120平方米以上的住房，對剛需120平方米以下，還是從「房住不炒」和改善剛需的需求方面有適當的管控和平衡。

另外，這次政策可以結合稍早前住建部「充分賦予城市房地產調控自主權」表態，各地放松的自主權有所增大。

值得一提是，從歷次的房地產放松政策方面來說，廣州都走在前面，這次廣州放松對北京、上海、深圳也有啟發。廣州每次都打頭陣，說明其他三個一線城市放松概率也增大，增強外界對限購進一步調整的預期。

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責任編輯：尹航

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