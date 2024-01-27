昆明動物園送流浪貓進猴山捕鼠 網民質疑猴子虐貓（多圖）

近日，雲南昆明動物園「猴貓共處」事件引發關注，網傳視頻顯示猴山裡的猴子撕咬貓貓身體，並抓、扯貓貓的尾巴，還有網民指出猴子疑似對貓貓做出類似強行交配的動作，事件引發輿論關注。動物園方首次回應稱，猴貓「融洽相處」10年，「未發生互相傷害現象」。今日動物園方發聲明稱，將把貓貓移出猴山。

1月19日，昆明動物園官方微博發布說明，稱近期接到多則關於放貓進猴山的投訴，「市民拍到動物園的猴子和小貓有類似交配行為，遊客到動物園游玩觀感不好」。昆明動物園稱，該園猴山猴群與貓共棲現象源於2013年5月，當時猴山老鼠成群，園方將收容的流浪貓放入猴山滅鼠，之後老鼠數量明顯減少，「猴群與貓一直和睦相處，未發生互相傷害現象，據觀察，個別獼猴還有為貓理毛發、抓蝨子的共處行為，有的貓生活條件得到改善後，還在猴山上繁衍後代，後代也從小和猴群能和諧共處。」

昆明動物園還說，截至發稿前，猴山裡的貓背毛光亮，健康狀況良好，網民反映的問題是動物之間的嬉戲互動行為，不存在虐待行為。

▲ 猴子拉扯貓貓尾巴（網傳圖片）

▲ 猴群和貓貓（網傳圖片）

▲ 網民稱，貓貓夾緊尾巴代表緊張害怕（網傳圖片）

這則回應並未平息風波。有網民到昆明動物園的微信公眾號留言「能不能別虐貓」，公眾號的運營者回覆了一首名為《不能》的歌曲。不少網民質疑運營者的態度是「陰陽怪氣」。還有網民觀察到，視頻和圖片中都能看到，貓貓走路時都夾緊尾巴，顯示出緊張害怕。中國小動物保護協會亦介入了解。

▲ 園方微信公眾號回應（網傳圖片）

此外，被放入猴山的貓貓數量也引起關注，《春城晚報》2017年的報道提到：「為了消滅老鼠，管理人員想了許多辦法，最後就是找了兩隻流浪野貓放進猴山。沒想到，猴子竟然殺死了這兩隻野貓。後來，管理人員幹脆一次性放進了7只野貓，這下種群壯大了，猴子不敢動貓了。」「昆明動物園曾被曝猴子殺死2只貓」的話題登上微博熱搜。

1月26日，昆明動物園再發微博解釋，該園為滅鼠，先後兩次分別放入2只和6只貓，經過一年時間，基本消除鼠患，同時繁殖了4只小貓，數量達到12只。為了保障鼠患的持續治理和效果，在猴山留下2只，也就是現在網友關注的2只貓。園方再次強調，「10餘年來，猴群與貓相處融洽，貓身體狀況良好。」為回應社會各界愛心人士關切，計劃近期將貓移出猴山。

最新進展是，昆明動物園今日稱，將立即採用誘捕的方式，把貓貓移出猴山。

責任編輯：尹航

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