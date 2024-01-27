內地上月工業利潤連續五個月正增長 產能過剩仍待解決

國家統計局公布，去年全國規模以上工業企業利潤總額按年下降2.3%，降幅比去年1至11月份收窄2.1個百分點。單計12月，工業利潤連續五個月正增長，顯示企業盈利環境有改善。但分析認為，產能過剩問題仍值得關注，這有賴於國內需求回升及政策引導結構轉型。

數據顯示，在41個工業大類中，有27個行業利潤按年增長，利潤增長面為65.9%，按年擴大12.2個百分點。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額增長1.57倍；電力、熱力生產和供應業增71.9% ；石油、煤炭及其他燃料加工業增長26.9%；汽車製造業增長5.9%；化學原料和化學製品製造業下降34.1%。不過，消費品製造業利潤下降1.1%，顯示內需有待進一步提振。

國家統計局表示，工業企業利潤降幅比前一年收窄，當月利潤連續5個月實現正增長。整體看，2023年工業企業利潤保持恢復態勢。下階段，要發揮超大規模市場優勢，着力擴大國內需求，提振市場信心，激發各類經營主體活力，推動高水平科技自立自強，加快構建現代化產業體系，不斷鞏固增強回升向好態勢，持續推動工業經濟高質量發展。

華寶信託經濟學家聶文稱，工業企業的環境正逐漸改善，但綜合看全年的PPI，部分行業出現產能過剩，緩解這一問題有賴於政府投資新增需求和外需改善。

經濟學人智庫：中國今年GDP增長將放緩至4.9%

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道