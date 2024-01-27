  • 18°C
香港時間 : 2024127日 (週六) 13:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地上月工業利潤連續五個月正增長 產能過剩仍待解決

經濟脈搏 12:50 2024/01/27

分享：

分享：

國家統計局公布，去年全國規模以上工業企業利潤總額按年下降2.3%，降幅比去年1至11月份收窄2.1個百分點。單計12月，工業利潤連續五個月正增長，顯示企業盈利環境有改善。但分析認為，產能過剩問題仍值得關注，這有賴於國內需求回升及政策引導結構轉型。

數據顯示，在41個工業大類中，有27個行業利潤按年增長，利潤增長面為65.9%，按年擴大12.2個百分點。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額增長1.57倍；電力、熱力生產和供應業增71.9% ；石油、煤炭及其他燃料加工業增長26.9%；汽車製造業增長5.9%；化學原料和化學製品製造業下降34.1%。不過，消費品製造業利潤下降1.1%，顯示內需有待進一步提振。

國家統計局表示，工業企業利潤降幅比前一年收窄，當月利潤連續5個月實現正增長。整體看，2023年工業企業利潤保持恢復態勢。下階段，要發揮超大規模市場優勢，着力擴大國內需求，提振市場信心，激發各類經營主體活力，推動高水平科技自立自強，加快構建現代化產業體系，不斷鞏固增強回升向好態勢，持續推動工業經濟高質量發展。

華寶信託經濟學家聶文稱，工業企業的環境正逐漸改善，但綜合看全年的PPI，部分行業出現產能過剩，緩解這一問題有賴於政府投資新增需求和外需改善。

經濟學人智庫：中國今年GDP增長將放緩至4.9%

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
市場動向 中國市場 可持續發展 貨幣政策 經濟數據表現 商品 石油 電力 國家統計局

下一篇文章

廣州調整限購政策 120平方米以上住房不限購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款