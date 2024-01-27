▲ 上海市長龔正：穩步推進金融開放先行先試

上海市市長龔正表示，將在中央金融機構和金融管理部門的指導下，穩步推進金融開放先行先試。同時，上海自貿區要為中國加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）和DEPA（數字經濟夥伴關係協定）試制度。

龔正表示，開放是上海最大的優勢之一，實施高水平金融對外開放一直是上海的重要任務和增強競爭力影響力的關鍵所在。下一步，要配合中央金融管理部門穩步擴大金融領域制度型開放，更好發揮先行先試的作用。要依托浦東新區、臨港新片區等重點區域，開展更大程度的金融壓力測試，打造國際金融資產交易平台，推進跨境金融業務。

同時，更好拓展雙向開放成果，堅持引進來和走出去，積極開發面向世界的金融產品，提升跨境投融資便利化，加大對共建「一帶一路」的金融支持，吸引更多外資金融機構來滬展業。

在自貿區發展方面，龔正表示，將大力落實自貿試驗區提升戰略，率先構建與國際高標准經貿規則相銜接的制度體系和監管模式，加快打造國家制度型開放示范區。主要是兩方面任務：首先是為國家試制度。CPTPP和DEPA哪些條款我們能全部接受，哪些條款我們是有條件接受，哪些條款接受了以後有一定風險，怎樣采取措施進行防范，在上海要進行全方位的試制度。

另一方面，要為改革開放探新路。重點圍繞「三個貿易一個便利化」，即貨物貿易、服務貿易、數字貿易和投資便利化，來開展更大程度的壓力測試。

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責任編輯：尹航

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