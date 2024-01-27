▲ 雷蒙多：政府提議美國雲計算公司了解客戶 瞄準中國

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）週五表示，拜登政府提議要求美國雲計算公司確定外國實體是否正在訪問美國數據中心，來訓練人工智能（AI）模型。

雷蒙多接受路透社訪問時說：「我們不能讓非國家行為者（non-state actors）、中國或我們不想要的人利用我們的雲端來訓練模型。」非國家行為者指的是不隸屬、不受政府指導或資助的組織或個人。

她說：「我們對芯片採取出口管制…這些芯片用在美國的雲數據中心，因此我們也必須考慮關閉那些潛在惡意活動的途徑。」

拜登政府正採取一系列舉措，防止中國在AI方面利用美國技術。

NVIDIA「特供版」AI芯片在中國遇冷 企業改向華為訂貨

英偉達CEO黃仁勳現身上海年會 穿東北大花襖跳舞

雷蒙多表示，這項擬議的「了解你的客戶」（know your customer）規範已於週五釋出供大眾檢閱，將於本月29日正式公布。她說：「這是一件大事。」

雷蒙多上個月表示，商務部不會允許美國半導體公司英偉達（Nvidia）「供應最先進、處理能力最強的AI芯片，這會讓中國得以訓練他們的前沿模型」。

美國政府基於各種國安考量，擔心中國研發先進AI系統，已採取種種措施阻止北京獲得美國尖端技術來強化軍事力量。

這項提議將透過「了解你的客戶計畫」或「客戶識別計劃」（Customer Identification Program），核實註冊或持有能使用美國雲計算賬戶的外國個人身分。提議還設定識別外國用戶的最低標準，並要求雲計算公司每年都要進行合規認證。

雷蒙多指出，美國雲計算公司「應該有責任知道誰是他們最大的客戶在訓練最大的模型，我們正試圖取得相關資訊。我們要用這些資訊做什麼？這取決於我們發現了什麼」。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道