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中國與泰國3月起互免簽證 相關旅遊搜索增超7倍

國情動向 14:39 2024/01/28

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中國與泰國3月起互免簽證。

中國與泰國在泰國曼谷簽署互免簽證協定，將從3月1日起生效。消息發布後，線上旅遊平台泰國相關搜索熱度比前一天增長超7倍。

攜程數據顯示，互免簽證消息發布後，平台上泰國相關關鍵詞搜索熱度比前一天增長超7倍，其中，機票、酒店增長均超6倍。上海、北京、廣東、浙江、江蘇、四川、山東等省份居民搜索泰國較多。

攜程國際版Trip.com泰國站點上，中國相關關鍵詞搜索熱度比前一天增長超4倍，上海、成都、哈爾濱、深圳、北京、天津、重慶、張家界等是泰國遊客搜索最多的城市。

泰國去年10月起，免除中國遊客入境簽證要求，原訂下月底到期。泰國總理賽塔本月初宣布，與中國同意從3月起，永久互相豁免公民入境簽證，形容措施將升級兩國關係。

攜程集團副總裁秦靜表示，新舊政策無縫銜接將極大方便中泰兩國人民往來，中泰旅遊資源互補，中國也是離泰國最近的冰雪遊目的地，永久免簽將進一步促進泰國遊客赴華旅遊，有望推動泰國成為24年中國入境游前三大客源國。同時，新馬泰這一中國遊客出境游熱門路線，均實現與中國的相互免簽，「說走就走」的旅行將極大促進中國和東南亞地區的旅遊業繁榮。

攜程數據顯示，截至目前，春節期間，中國遊客赴新馬泰三國的旅遊訂單按年增長超15倍，其中，赴新加坡、泰國旅遊訂單增長超13倍，馬來西亞旅遊訂單增長超22倍。春季期間，新馬泰遊客來華旅游訂單按年增長9倍，新、馬、泰分別增長超14倍、11倍、6倍。

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責任編輯：易燕丹

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