谷愛凌擬代表中國征戰2026米蘭冬奧會

▲ 自由式滑雪世界冠軍谷愛淩（Eileen Gu）表示，計劃繼續代表中國參加2026年在意大利米蘭舉行的冬奧會。

自由式滑雪世界冠軍谷愛淩（Eileen Gu）表示，計劃繼續代表中國參加2026年在意大利米蘭舉行的冬奧會，希望讓更多中國女孩參與冰雪運動，並希望自已在更廣泛的女子運動領域扮演更大的角色。

現年20歲的谷愛凌，正在美國科羅拉多州參與世界冬季極限運動會（X Games）。她接受美聯社訪問時表示，將延續自己兩年前的選擇，再次披上中國隊衣出賽米蘭冬奧。她解釋，滑雪運動在美國已站穩腳跟，她代表中國參賽，將讓數以百萬計中國女孩有機會看見在雪地運動發展的可能。

「聽到11、12歲的孩子告訴我，我改變了他們的人生軌跡，真的很棒！」谷愛凌表示，希望自己扮演的角色不只限於滑雪，也希望擴展到其他女子運動領域。

谷愛凌日前在社交媒體表示，因為膝蓋受傷，可能要退出X Games，但在周六（27日）舉行的U池比賽中，她帶傷上陣，仍發揮出色，更以刷新大會成績奪得冠軍，亦是她在XGames取得的第三面金牌。

谷愛凌在2022年的北京冬奧，贏得兩金一銀，成為首位在單屆冬奧會，獲得三枚獎牌的自由式滑雪運動員。

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責任編輯：易燕丹