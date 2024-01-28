王毅與沙利文會晤逾12小時 美冀兩國元首未來數月再通話

▲ 外長王毅與美國國家安全顧問沙利文的兩日會面合共會談超過12小時。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，上周五（26日）起一連兩日在曼谷同美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）舉行新一輪會晤。王毅表明，中美關係的最大挑戰是台獨。美國官員指，正安排美國總統拜登（Joe Biden）及國家主席習近平未來數個月內對話。

據中國外交部，王毅與沙利文圍繞落實兩國元首三藩市會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題進行了坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通。

王毅：台獨是中美關係最大挑戰

王毅說，今年是中美建交45周年。雙方應以此為契機，總結經驗、汲取教訓，平等相待而不是居高臨下，求同存異而不是突出分歧，切實尊重而不是損害對方核心利益，共同致力於相互尊重、和平共處、合作共贏，構建中美兩國正確相處之道。

他強調，台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

王毅指出，各國都有國家安全關切，但必須正當合理，不能搞泛政治化和泛安全化，更不能借此遏制打壓他國的發展。雙方同意就國家安全和經濟活動之間的邊界進行進一步討論。

雙方同意共同落實「三藩市願景」：兩國元首將保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領；推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通渠道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制；繼續就中美關係指導原則開展討論；近期啟動中美禁毒合作工作組；今年春天舉行中美人工智能政府間對話機制首次會議；採取進一步措施，擴大兩國人文交流。

白宮：防止競爭演變成衝突或對抗

美國白宮亦發聲明，指今次會晤是按照兩國領導人指示，保持開放溝通渠道及負責任地管理兩國競爭的一部分。沙利文強調，雖然美中存在競爭，但要防止競爭演變成衝突或對抗，又重申維護台海和平穩定的重要。

另外，一名白宮官員周六（27日）在簡報會上指，沙利文與王毅的兩日會面合共會談超過12小時，雙方同意繼續維持這個戰略溝通管道，並尋求更多溝通管道，包括兩國元首進行通話。

被問到美中領袖何時對話時，該名美國官員指現時未有確實時間，但預期在未來幾個月內舉行，又稱領袖層面的溝通渠道對維持美中關係發展方向及跟進兩國元首去年會晤討論的議題是非常重要。

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責任編輯：易燕丹