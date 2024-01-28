南韓一企業高管被捕 涉將美芯片走私中國3年144次

▲ 南韓破獲一起走私美國芯片到中國案件

首爾海關官員逮捕一家公司高階主管，涉嫌將美國製造的半導體芯片走私到中國，自2020年起3年時間以空運向中國運送144次。

據Business Korea報道，首爾海關總署上周四（25日）宣布，對南韓銷售海外電子零件一家A公司40餘歲的執行長和高階主管以違反「外國法」等的罪名移交給首爾中央地方檢察廳。

首爾海關官員表示，A公司透過南韓通訊設備開發商購買進口的芯片，其中包括被列為戰略物品的芯片，進口後僅供國內使用。

但據通報，自2020年8月至2023年8月，A公司在未向海關申報的情況下，透過空運將這些芯片走私至中國144次。

報道指出，涉嫌走私至中國的芯片能將類比訊號轉換為數位訊號。由於它們可能用於製造大規模殺傷性武器，因此未經南韓政府的出口許可。

調查顯示，A公司走私的芯片計9.6萬片，價值約139億韓元（約8125萬港幣），其中5.3萬片價值118億韓元的芯片被列為戰略物品。這些芯片在沒有獲得南韓官方的出口許可的情況，以小量重新包裝並偽裝成樣品運往中國。

這是南韓首次破獲利用當地將外國芯片流入中國的案例。

近年來，美國政府不斷升級對華半導體出口管制。 2022年8月，美國總統拜登簽署《2022年芯片和科學法案》，並於去年進一步加強限制。

責任編輯：袁瑋婧