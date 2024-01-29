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多名中國學生於華府機場遭拒入境 中使館：嚴正交涉

國情動向 10:01 2024/01/29

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中駐美使館：多名中國學生機場遭盤查 並被註銷簽證遣返

中國駐美使館提醒來美中國留學生，謹慎選擇從華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport）入境，指近期多名中國留學生自該機場入境時，遭美邊境執法人員無端盤查、滋擾、並被注銷簽證遣返回國，已就此對美國提出嚴正交涉。

謝鋒：反對中美教育脫鈎

中使館說，這些留學生均持合法證件，是在回國休假、赴第三國旅遊或參加會議後返回美國，或在新生入學時來美，期間受到長時間詢問，所攜電子設備被檢查，有的甚至被限制人身自由長達十餘個小時，並禁止與外界聯繫。

中使館表示，高度重視維護中國留學人員安全和合法權益，已就此向美方提出嚴正交涉。美方頻繁對中國留學人員無端盤查甚至遣返，嚴重損害中國公民正當合法權益，與中美元首三藩市會晤關於促進兩國人文交流的共識背道而馳。中方強烈敦促美方停止錯誤做法，停止無端滋擾、盤查、遣返中方留學人員，切實將兩國元首關於支持中美人文交流，鼓勵擴大留學生規模的共識落到實處。

另一方面，中國駐美國使館28日舉行紀念中美留學45周年暨2024年中美青年新春聯歡活動，駐美大使謝鋒在致辭中強調，中方從不追求留學生順差，更反對中美教育脫鈎。教育合作始終是中美人民雙向奔赴的生動範例，是兩國人文交流最有成效的領域之一，是中美關係穩定發展的基礎性工程。

他稱，中國在美留學生近29萬，佔美留學生總數約三分之一，連續15年位居美第一大留學生來源國。但美方的「中國行動計劃」的寒蟬效應還沒有消除，近期佛羅里達州又立法禁止中國學生進入公立院校實驗室工作。每月數十名留學生等中方赴美人員被拒絕入境，在沒有確切證據的情況下就被貼標籤，甚至被強制遣返、禁止入境，這是絕對無法接受的。中方已第一時間向美方表明強烈反對的嚴正立場，將繼續堅決維護中國公民正當合法權益。

他表示，將教育交流合作政治化、工具化，不僅阻斷留學生求學之路、改變他們的人生規劃，也將導致美尖端人才流失，危害美自身的科研環境和創新活力。

他認為，中美要初心如磐、迎難而上，推動中美教育合作爬坡過坎、再續新篇，答好新時期中美關係發展道路上的三張問卷，一要答好新時期中美正確相處的世紀之問，二要答好清除教育交流關卡路障的人民之問，以及三要答好續寫中美青年友好故事的時代之問。

他又稱，中方將設立美國青年使者來華專項獎學金項目，通過校際交換、短期參訪、暑期學校、冬令營等豐富多樣形式，歡迎更多美青少年用自己的眼睛觀察中國、用自己的腳步丈量中國，做中美友好的新一代使者。

中國留學生涉反猶太塗鴉或遭法國遣返 中方：不應過度執法

中國官媒《環球時報》本月初披露具體案例，留學生T某為耶魯大學博士生，本科為北京某一流大學。2023年12月19日，他從國內返美，在杜勒斯機場入境。機場海關在詢問T某所學專業後，將其帶往「小黑屋」進行長達8小時盤查，重點詢問其本科在校期間是否獲得獎學金、是否受到中國政府資助等內容，並檢查其隨身電子設備。盤查結束後，T某被告知所持的留學F-1簽證已被注銷且5年內不得入境美國，但並未被告知注銷原因。

多名中國留學生入境美國遭註銷簽證 中方促停止泛化國安概念

責任編輯：尹航

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