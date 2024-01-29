▲ A股 | 滬指再失2900關 創指大跌3.5%創階段新低

中證監今日（29日）起全面暫停限售股融券出借，惟A股午後跌勢加劇，滬指收市跌0.92%，報2883點，再度失守2900關；深成指跌逾2%報8581點；創指跌3.49%，報1623點，再創階段新低。

兩市早盤走勢分化，滬指盤中探底回升，重回2900關以上；深成指跌超1%；創指則低開低走跌超2%。大盤午後持續回落，創業板指跌超3%，再創階段新低。

板塊方面，中字頭股票逆勢活躍，中視傳媒、中國海誠、中成股份、中南股份漲停。電力股部分走強，百通能源、深南電A、杭州熱電漲停。上海本地股持續漲勢，中華企業、長江投資、浦東金橋、上海鳳凰、上海物貿、暢聯股份均走出5連板。下跌方面，光伏概念股集體下挫，嘉寓股份、TCL中環、晶澳科技、鈞達股份等十餘股跌停。CPO板塊陷入調整，聯特科技、易華股份、萬通發展跌停。源傑科技、新易盛、中際旭創等跌超10%。券商股尾盤走弱，華鑫股份、華林證券、信達證券跌停。

A股 | 官媒談改革：全力維護資本市場平穩運行是首要任務

總體來看，個股呈普跌態勢，超4800股處於下跌狀態，今日兩市成交額8052億元。Wind顯示，北向資金尾盤流出額顯著收窄，全天小幅淨賣出5.92億元，一度減倉超65億。

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進今早發微博說，市場詬病已久的「轉融通限售股融券借出」終於被罵停，這個重大進展說明輿論管用，挺有力量，而且，國家現在是真的想要把股市搞起來，在動真格，限制做空，做制度上的合理改進。

他認為，接下來，優化制度進一步堵塞不公平的漏洞還會繼續，輿論意見很強烈而且確有道理的主張應該都有希望向前推進。

中證監加強融券業務監管 全面暫停限售股出借

責任編輯：尹航

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