廣州放開限購首個周末 中介仍以政策解釋及帶看為主

▲ 廣州放開120平方米以上住房限購的首個周末，大部分中介門市反映仍以政策解釋及帶看為主。

廣州放開120平方米以上住房限購的首個周末，大部分中介門市反映仍以政策解釋及帶看為主，預計春節後整體成交量會有所上漲。業界亦預判，一系列政策影響下，廣州今年商品房市場將進入到探底和企穩的進程。

廣州此次發布的新政進一步優化調整限購政策，明確120平方米以上住房不再限購，並鼓勵「租一買一」和「賣一買一」。這是繼上周五（26日）住建部召開城市房地產融資協調機制部署會後，首個調整房地產政策的一線城市。

《澎湃新聞》報道，從新政落地後首個周末的市場效果來看，大部分中介門店仍以政策解釋及帶看為主。廣州市越秀區中原地產環市東二分行店董廖錦春表示，政策落地後，二手房帶看量尚未有明顯的變化，但客戶咨詢量已有明顯的提升。同時，「一手樓盤開發商的銷售也非常積極，發信息給我們的經紀人邀約去現場培訓或者邀約我們多帶客戶去項目。」

廖錦春認為，新政對於一些有資金實力想買房的客戶，以及之前被限購的人群而言是一大利好。「不過，現在馬上就春節了，是傳統的淡季，我們預估春節後，整體的成交量會有一至兩成的上漲。」

另據《羊城晚報》報道，27日下午4時的荔灣區天馥售樓部內，幾乎所有的洽談桌都坐咨詢者，一些看樓者還在預約時間內陸續到達。該項目人士表示，這一次的政策很重磅，讓商家看到信心，希望趁著這次利好能加速成交，對於要「賣一買一」的買家，樓盤會特別申請給予額外的付款期限，以便更好滿足買家資金周轉需求。

克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉指出，近年來隨著樓市需求結構的變化，市場上改善性住房需求的佔比越來越大。本次廣州放開120平方米以上住房限購，吻合了近年廣州樓市改善性需求增多的趨勢，同時對於解禁現有限購區域的購買力有重要的意義，也符合「低端有保障、中端有支持、高端有市場」的住房制度設計，將高端住房需求交還給市場解決。

廣東省住房政策研究中心副主任、首席研究員李宇嘉認為，在需求端減少限購區域內的大戶型購房的限制條件，支持「賣一買一、租一買一」，有利於推動改善性需求適時入市，也符合中心區改善型需求佔比大的特征。對於政策效果，李宇嘉預計，廣州今年商品房市場將進入到探底和企穩的進程中。

廣州調整限購政策 120平方米以上住房不限購

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責任編輯：易燕丹

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