足協前主席陳戌源被控受賄逾8100萬元 當庭認罪（更新版）

▲ 中國足壇系列反腐案審訊拉開序幕，今明兩日會有5人出庭受審。

中國足壇系列反腐案審訊拉開序幕，今明兩日會有5人出庭受審，包括中國足協前主席陳戌源等。

今明將有5名涉案被告受審

陳戌源涉嫌受賄案今日上午在湖北黃石中級人民法院開庭審理。黃石市人民檢察院指控，2010年至2023年，陳戌源先後利用擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組組長、中國足球協會主席等職務上的便利 以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位及個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事項上提供協助，非法收受他人給予的財物共折合人民幣8103萬餘元。檢察機關提請以受賄罪追究陳戌源的刑事責任。陳戌源當庭表示認罪悔罪。

公開資料顯示，陳戌源在2019年8月被任命為中國足球協會主席，同年12月出任中國足球協會黨委副書記。曾是碼頭工人的陳戌源是中國足協有史以來首名非體育系統出身的足協主席，也是第一位專職主席。

另外，今日會出庭受審的還包括中國足協原國管部部長陳永亮、武漢市足球管理中心原競賽部部長劉磊；中國足協原副主席于洪臣、中超聯賽有限責任公司原總經理董錚則於明天出庭受審。

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責任編輯：易燕丹

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