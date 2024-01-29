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網信辦春節專項行動 重點整治煽動群體對立

社會熱點 16:19 2024/01/29

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網信辦開展春節專項整治

中國網信辦今日起開展為期1個月的「清朗·2024年春節網絡環境整治」專項行動，重點整治煽動群體對立、無底線追星等6方面問題。

網信辦今日發布消息指，為營造文明健康積極向上的春節網上氛圍，聚焦春節期間網民常用的平台環節和服務類型，集中整治人民群眾反映強烈的網絡生態突出問題，切實淨化網絡環境。

專項行動重點整治以下6方面問題：

（一）宣揚獵奇行為、違背公序良俗問題。一是借春節旅遊高峰期，發佈誤導性旅遊攻略，誘導網民前往存在安全隱患的「野景點」，違規進入封閉管理區域等。二是進行惡俗和具有自虐、自殘傾向的直播PK，自導自演有違公序良俗的離奇劇情視頻。三是利用怪異獵奇食材、大量添加刺激性調料等，變相發佈暴飲暴食、畸形飲食信息，浪費食品、危害身體健康。

（二）散播網絡戾氣、煽動群體對立問題。一是借春節晚會、春節檔影視作品、明星網紅等話題，挑起互撕謾罵、刷分控評行為，煽動對立情緒。二是將春節傳統習俗、突發案件事件與地域、職業等特徵相關聯，污名化特定群體，打負面標籤。三是蹭炒春節期間熱點話題，通過拼音、諧音、指代詞等方式，編造惡俗低俗爛梗，污染網絡風氣。

（三）炮製虛假信息、惡意營銷炒作問題。一是利用年終盤點、返鄉見聞等形式編造不實內容，渲染極端情緒。二是炮製傳播涉公共政策、社會民生、交通出行等領域謠言信息，擾亂社會秩序。三是虛構夫妻、婆媳、師生等矛盾衝突劇情，無底線博取流量，傳遞不良價值觀。

（四）色情賭博引流、網絡詐騙問題。一是借猜數字、比大小等名義或者利用棋牌類小遊戲變相從事網絡賭博。二是利用二維碼、水印圖片、特殊字符等形式，發佈涉色情、賭博等違法信息。三是通過「春節集福」「紅包補貼」「集贊搶票」等名義實施網絡詐騙，利用「假期兼職」等活動誘騙網民刷單。四是以過年回家租男（女）友、旅遊搭子等名義，為線下違法活動引流。

（五）鼓吹炫富拜金、無底線追星問題。一是以春節風俗之名刻意展示炫富鬥富、鋪張浪費等導向不良內容，通過網貸營銷信息傳播攀比享樂等不良價值觀。二是無底線炒作明星緋聞八卦，變相設立明星藝人個人榜單和任務指標，誘導非理性應援打榜。三是打着改命轉運、破除太歲的旗號，鼓吹炒作封建迷信陋習，提供網上算命占卜付費服務。

（六）危害未成年人身心健康問題。一是利用「網紅兒童」違規牟利、攻擊惡搞，侵害未成年人合法權益。二是以手辦文具、動漫二創等方式發佈低俗擦邊內容，對未成年人造成不良影響。三是突破青少年模式關於時間、內容等方面的限制要求，向未成年人特別是農村留守兒童變相提供誘導沉迷的產品功能。

網信辦還要求壓實平台責任。督促重點網站平台成立工作專班，加強春節期間值班值守，查辦一批典型案例，適時進行宣傳曝光。

責任編輯：袁瑋婧

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