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何立峰：加強對優質上市公司支持力度

經濟脈搏 19:16 2024/01/29

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中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰今日（29日）在京出席部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視像會議。何立峰強調，各地方、部門要通過調研認真解決上市公司發展中面臨的具體困難和問題，加強對優質上市公司支持力度，以推動上市公司高質量發展助力信心提振、資本市場穩定和經濟高質量發展。

何立峰指出，上市公司是經濟高質量發展的重要微觀基礎，推動上市公司高質量發展有助於高水平科技自立自強、加速建立現代化產業體系，有助於增強市場信心。要明確目標導向，把推動上市公司業績改善和投資意願修復作為推動經濟穩中求進、以進促穩、先立後破的重要措施。 要明確問題導向，抓緊組織到上市公司上門走訪，推動優化公司結構、規範公司治理，培育優質頭部上市企業，不斷提升上市公司投資價值。

何立峰也對房地產融資工作提出要求，強調各地要抓緊建立並高效運轉城市房地產融資協調機制，盡快推動房地產融資具體項目落實，堅決防止出現新的違規挪用預售資金情況。同時，要加快推動保障性住宅等「三大工程」建設。

責任編輯：蒯宇澄

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