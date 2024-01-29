中國運載火箭技術研究院原院長王小軍落馬

解放軍火箭軍腐敗案再落馬一高官，央視新聞聯播今（29日）晚消息，曾任中國運載火箭技術研究院院長的王小軍被撤銷全國政協委員資格。

新聞聯播報道，1月29日，政協第十四屆全國委員會第十三次主席會議在北京召開，會議審議通過了關於撤銷王小軍政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。

王小軍出生於1969年4月，碩士研究生畢業於國防科技大學導彈設計專業，博士研究生畢業於一院導彈設計專業。他是著名的航天火箭專家，曾擔任過長征七號運載火箭總指揮，還曾任中國運載火箭技術研究院院長。

官網介紹，中國運載火箭技術研究院，又名中國航太科技集團有限公司第一研究院，成立於1957年11月16日，隸屬於中國航太科技集團有限公司，是中國航太事業的發祥地，是中國歷史最久、規模最大的導彈武器和運載火箭研製、試驗和生產基地。

此前，中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青已被撤銷全國政協委員。

責任編輯：蒯宇澄

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