春運撞正2008年來最複雜天氣 返鄉潮恐受雨雪阻礙

▲ 春運撞正2008年來最複雜天氣 返鄉人潮恐受雨雪阻礙

內地春運（春節期間的交通運輸）已於1月26日正式開啟，伴隨著全國大范圍雨雪冰凍天氣，以及交通樞紐河南降雪量異常大，返鄉大軍們路上預計會遇阻。中央氣象台指，這輪雨雪累積量大、範圍廣、持續時間長，將是2008年以來最複雜的春運天氣。專家稱，需高度關注此次天氣對出行的不利影響。

河南等地日降水量或累計降雪量具有極端性

據中央氣象台消息，預計1月31日至2月5日，中國中東部地區將進入入冬以來持續時間最長、影響范圍最廣的雨雪冰凍天氣過程。10省份將出現暴雪或大暴雪，河南、河北、山東、遼寧、湖北等地的日降水量或累計降雪量具有極端性，河南、湖北、安徽、湖南、貴州5省將出現凍雨。

中央氣象台首席預報員孫軍提示，正值春運返鄉高峰期和冬季農業生產重要時期，需高度關注此次天氣對農業生產和交通出行的不利影響。

孫軍介紹，由於高原槽活躍，南支槽偏深，天氣形勢東高西低，有利於暖濕氣流北上，同時地面將有江淮氣旋形成加強並向東北方向移動，有利於形成大范圍強雨雪天氣。這樣大范圍又位置偏北的凍雨不算多見，也是本輪雨雪過程中需要特別關注的點。

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目前已進入春運返鄉高峰期，雨雪冰凍天氣對公路、鐵路、航空等都將造成較大影響，且雨雪影響嚴重地區位於中部交通樞紐省份。

以河南為例，境內鐵路線路縱橫交錯，縱向有京廣鐵路、焦柳鐵路（洛湛鐵路）、京九鐵路、太焦鐵路、侯月鐵路，橫向有隴海鐵路、寧西鐵路、新月鐵路、新兗鐵路、孟平鐵路、安李鐵路、湯鶴鐵路、洛宜鐵路、新密鐵路。省會鄭州還位居中國八大鐵路樞紐第四位，在全國鐵路網中具有舉足輕重的地位。

責任編輯：尹航

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