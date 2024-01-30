去年深圳GDP增長6%跑贏全國增速 今年目標5.5%

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中國貿促會：近7成受訪外企看好未來5年中國市場
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2023年深圳市地區生產總值為34606.40億元，按年增長6.0%，高於廣東省4.8%以及全國5.2%的增速。深圳市市長覃偉中介紹，2024年GDP目標增速為5.5%，力爭戰略性新興產業增加值超1.5萬億元。
2023年深圳第一產業增加值為24.71億元，增長2.6%；第二產業增加值為13015.32億元，增長6.5%；第三產業增加值為21566.38億元，增長5.6%。
覃偉中在開幕大會上作政府工作報告時提到，2024年，深圳市經濟社會發展主要目標為GDP增長5.5%，固定資產投資額增長10%，規模以上工業增加值增長5.5%，社會消費品零售總額增長7%。
覃偉中說，2024年，深圳將實施戰新產業集群能級提升工程，滾動完善提升「20+8」戰略性新興產業集群和未來產業體系，制定出台規劃政策2.0版，戰略性新興產業增加值超1.5萬億元，增長7.0%以上。
覃偉中表示，深圳將推動網絡與通信、智能終端、超高清視頻顯示等支柱型新興產業迭代升級，搶抓新能源、智能網聯汽車、低空和空天經濟等產業新風口，建設新一代世界一流汽車城，加快提升半導體與集成電路製造、生物醫藥、工業母機、高端精密儀器設備、工業軟件等產業發展水平，培育具身智能機器人、合成生物、腦科學與腦健康、細胞與基因、量子信息等未來產業新增長點。
責任編輯：尹航
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