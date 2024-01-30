北約秘書長警告 須認真看待中國軍力大規模擴張

▲ 斯托爾滕貝格會見記者。

北約秘書長斯托爾滕貝格周一（29日）表示，必須認真對待中國的軍事建設，以及其與俄羅斯日益靠近，對北約和美國帶來的安全挑戰。

斯托爾滕貝格在華盛頓與美國政界人物舉行多場談話，他與美國國務卿布林肯共同出席記者會時表示，中國不是對手，歡迎美國和其他盟國就氣候變遷和軍控等共同關心的問題與中國進行對話。但同時，必須認真對待中國現在正在進行的大規模軍事建設，以及烏克蘭戰爭讓中俄走得更近對北約安全帶來的後果。

他指，中國以不同方式向俄羅斯提供了大量支持，並在這場侵略烏克蘭的殘酷戰爭期間承諾建立「無上限」的夥伴關係。

斯托爾滕貝格又表示，美國是北約為止最大的盟友，雙方加起來佔了世界GDP的50%和全球軍事力量的50%。沒有理由讓美國單獨應對中國，合作將令北約變得更強大。他指，北約比過往任何時候都更有存在的需要，因為我們生活在一個更不可預測和更危險的世界。

北京已表明並無向俄羅斯提供軍事援助，重申中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，從來沒有侵略過任何國家，也從不搞代理人戰爭，不以武力威脅他國。

責任編輯：陳建錫