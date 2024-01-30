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中國貿促會：近7成受訪外企看好未來5年中國市場

經濟脈搏 10:58 2024/01/30

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中國貿促會：近7成受訪外企看好未來5年中國市場

中國貿促會表示，近70%受訪外資企業仍看好未來5年中國市場情況，認為中國市場吸引力有所上升或持平的受訪外資企業佔比超90%。

中國貿促會新聞發言人楊帆今日（30日）在例行記者會上介紹，從總體看，2023年第四季度，受訪外資企業對中國營商環境滿意度持續提升，所有指標滿意及以上評價佔比均較三季度有所提升。

從市場預期看，近70%受訪外資企業仍看好未來5年中國市場情況，環比上升約1.8個百分點，認為中國市場吸引力有所上升或持平的受訪外資企業佔比超過90%。

楊帆說，今年中國貿促會將繼續精心策劃和組織中國企業出國交流訪問，同各國工商界加強溝通聯繫，積極拓展海外市場，為中外經貿合作牽線搭橋，擴大中國企業的國際朋友圈。

她介紹，拓展全球伙伴關係是中國貿促會2024鞏固提升年九項重點工作之一。1月28日至2月6日，中國貿促會任鴻斌會長率中國工商企業代表團訪問馬來西亞、新加坡和日本三國。期間，中國貿促會還將與三國對口機構簽署多個合作諒解備忘錄等。

同時，還將大力開展「千團出海」行動。面向歐美、日韓、東盟、拉美等重要經貿伙伴，將組織超過1000批次企業團組赴海外參展辦展和考察洽談，助力企業拿訂單拓市場，支持地方開展招商引資。

商務部：今年外貿形勢更嚴峻 將抓緊出台新政策

責任編輯：尹航

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