內地1月樓市成交量按年跌逾12% 按月跌近三成

▲ 內地樓市成交量繼續下跌。

中指研究院發表報告指，內地1月樓市成交量按月大幅下跌28.06%，按年下跌12.51%。各線城市成交按年按月計算均錄得跌幅，二線城市的表現最差。

報告指，一線城市整體成交面積按月下跌16.23%，按月下跌4.27%。分城市來看，北京當月按月升幅最大，達17.6%；深圳次之，為10.0%；廣州按月跌幅顯著，達45.6%；上海次之，為23.4%。按年來看，北京、深圳升幅顯著，分別達72.7%和21.7%；上海下跌明顯，跌幅達33.9%。

二線代表城市成交面積按月大幅下跌42.73%，按年下跌21.19%。其中，南寧按月跌幅最大，達73.77%，溫州跌幅最小，為1.76%。三四線代表城市成交量按月跌幅最小，為15.20%，按年穩中有降。其中，欽州、泰安按月升幅最大，達31.52%和29.05%。濰坊、眉山跌幅顯著，達69.46%和48.90%。

該監測的7個代表城市，庫存面積整體按月下跌0.79%。其中，北京庫存跌幅最大，達6.79%；廣州次之，為1.78%。溫州庫存升幅最大，達4.39%。

土地市場方面，當月全國300個監測城市整體供求按年下滑，宅地推出量按年跌近一成，整體成交量跌價升。一線城市成交量按年增近一成，出讓金總額增逾一倍。出讓金總額上升，北京攬金接近126億元人民幣領跑全國，長三角地區宅地密集入市，佔據出讓金總額榜單上的八席。

責任編輯：陳建錫