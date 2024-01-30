福原愛首場直播帶貨慘淡收場 成交額不足2.5萬元 

日本前乒乓球運動員福原愛在內地短片平台開啟首場直播帶貨，是自去年11月，她被日媒爆出因「綁架兒子事件」接受調查後，少有的公開現身。但網民似乎不買賬，整場直播負評不斷，最終成交額不足2.5萬元（人民幣，下同）。

在抖音擁有261.6萬粉絲的福原愛周日（28日）晚開啓直播，開播5分鐘後，其直播間點讚量突破2萬。開播10分鐘後，在線人數達到1萬，福原愛與她的私人教練湯媛媛就過往訓練、中國春節習俗、中國美食等話題與網民展開互動。

此後，福原愛與助理進行直播賣貨，商品包括龍年紅包、紙巾、牙刷、手機殼裝飾等日常用品。據介紹，本次直播中售賣的商品是福原愛親自體驗後推薦。

整場直播持續約1小時50分鐘，數據顯示，共計140.9萬人觀看過，但商品成交數為2,375件，成交額僅23,496元。不少網民抨擊福原愛，直言「為甚麽要買一個小三賣的貨呢」、「說明大多數人的三觀很正」、「別以為說幾句普通話就是愛我們了」；也有不少粉絲希望福原愛堅持做自己，不要去看那些不好的評論。福原愛則在直播結束前透露，之後有來中國的計劃。

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責任編輯：易燕丹