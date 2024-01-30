【神州快訊】浙江發布2024年經濟政策助力高質量發展

▲ 新聞發布會現場

日前，浙江省召開新聞發布會，有關部門介紹2024年「8+4」經濟政策體系情況。該政策的主要內容包括8個重點領域政策包、4張要素保障清單。

注重政策實效及延續

自2022年以來，浙江省政府每年年初，向社會發布全年經濟政策安排。浙江省政府副秘書長周向軍表示，「8+4」政策實施一年來，安排省級財政資金1,006.8億元（人民幣下同），為市場經營主體減負逾3,300億元。今年「8+4」經濟政策體系將更加注重延續性、實效性、體系性、浙江味。

其中，現代服務業高質量發展政策包涉及，大力支持信息服務、工業設計、文旅產業、文化體育產業等服務業行業；大力支持平台企業科技創新、模式創新、未來場景創新、標準體系創新；大力支持現代服務業創新發展區建設，對首次入選的給予180萬元補助經費，對營收規模、綜合評價等居前的給予500萬元補助經費。

多點發力聚焦吸引外資

2023年，浙江全省實際使用外資202.3億美元，增長4.8%，其中，製造業利用外資增長85.8%。當年，浙江還出台了《更大力度吸引和利用外資工作若干措施》。針對今年浙江將如何吸引和利用外資，浙江省商務廳廳長韓傑表示，在投資促進方面，推動各地圍繞先進製造業，聚焦歐美、日韓、新加坡等重點國別和地區，全年組織赴外招商團組200個以上。在渠道創新方面，將抓住股權投資、中外合資等吸引外資新機遇，利用好以外引外、以民引外、基金招商、合格境外有限合夥人（QFLP）試點、海內外中介招商等招引新模式。

在服務優化方面，將繼續開展「浙是你的家」外資企業服務月活動，在全省範圍內落實好外資企業圓桌會機制，通過與企業家面對面座談交流，更加全面深入瞭解企業發展訴求，協調解決企業實際困難。

（特約）