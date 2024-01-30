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圍棋迷佔領上海星巴克 近半冇點餐由朝坐到黑

社會熱點 17:18 2024/01/30

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上海市區一家星巴克成為圍棋愛好者對弈的好去處，一樓大部分座位常被約30多名棋友佔據，甚至有人未點餐卻從早坐到晚，引發議論。店家對此提出兩大要求，包括下棋時保持安靜，並希望大家能盡量點餐。

澎湃新聞報導，棋友韓軍說，這裡是自發形成的「據點」。他們有一個近400人的棋友群，當中有圍棋教師、業餘小提琴演奏者、股民、律師、退休人員等，通常會在周一、周四、周六的下午1點半到這裡「捉對廝殺」。最多的一次，他曾帶了15盤棋到場。

有很多人是因為韓軍才知道這個藏在星巴克裡的「棋館」。一位首次來這裡下棋的大學生說，上海少有適合下圍棋的地方，在網上看到影片後慕名而來，覺得這裡下棋氛圍很好。「90後」的圍棋教師王小姐覺得，在此下棋是一個低成本的娛樂項目，「買一杯咖啡，就可以一個下午甚至到晚上都在這裡」。

但人來得多了，就會吵鬧。星巴克門市的壓力也很大，店家就向棋友提出兩點要求：第一，下棋時安靜一點，不要影響到看書、複習功課的客人；第二，希望大家盡量都能點個單。

韓軍觀察說，有次下棋結束後，一半以上的人都有埋單，但有10多人沒有；他自己則是每次都會點一杯25元的茶飲。另一位棋友吳齊表示能接受，也認為有必要，「畢竟借了人家的場所」。

網民對此熱烈討論，有人指現場切磋氛圍和環境感受很好，但也有消費者認為有關行為會影響經營場所做生意，「明明可以去棋牌室，這家星巴克太無奈了」、「這是佔便宜的最高境界」、「不得不承認星巴克的包容和大度，你到中餐廳點一盤花生米坐一下午試試看」。

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責任編輯：易燕丹

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