國家金管總局：助力上海、香港國際金融中心建設

▲ 國家金管總局指，穩定擴大制度型開放，助力上海、香港國際金融中心建設

國家金融監管總局今日（30日）召開2024年工作會議，會議強調積極穩妥防控重點領域風險，加快推進城市房地產融資協調機制落地見效。還提到要穩定擴大制度型開放，助力上海、香港國際金融中心建設。

會議強調，要錨定金融強國建設目標，堅決做到監管「長牙帶刺」、有稜有角，牢牢守住不發生系統性金融風險底線，紮實推進金融高質量發展，堅定不移走中國特色金融發展之路。

會議要求，要緊緊圍繞金融監管總局系統年度重點任務目標，全力推進中小金融機構改革化險，健全金融風險處置常態化機制，落實機構、股東、高管、監管、屬地、行業六方責任，推動形成工作合力。

積極穩妥防控重點領域風險，強化信用風險管理，加大不良資產處置力度。加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，督促金融機構大力支持保障性住房等「三大工程」建設、落實經營性物業貸款管理要求。配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。

堅決落實強監管嚴監管要求，全面強化「五大監管」，跨前一步強化央地監管協同，着力防範打擊非法金融活動，保持高壓震懾，加快健全橫向到邊、縱向到底的責任體系。

會議還提到，要堅定不移深化金融改革開放，穩定擴大制度型開放，助力上海、香港國際金融中心建設。

責任編輯：袁瑋婧