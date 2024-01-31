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大陸明起調整台海M503航線 台灣抗議

經濟脈搏 09:10 2024/01/31

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大陸明起改變M503航線。（資料圖片）

大陸民航局昨日（30日）宣布，自2月1日起改動現有的M503航線，屆時航班飛行路徑將更貼近海峽中線。台當局表示抗議，指台金門、馬祖的航班有飛行安全疑慮，後續台灣軍方及民航部門將共同研究對策。國台辦強調改動航線是為了緩解地區航班增長壓力，便利兩岸往來，重申不存在所謂「海峽中線」。

大陸在2015年初設置M503航線，開放北往南飛行，同時開設M503向西連接浙江東山、福建福州、廈門的W121、W122、W123航線。由於M503航線緊貼海峽中線，當時隨即引起台當局抗議，後經兩岸協調，大陸同年將航線向西偏移，啟用M503航線北往南飛行，但未啟用W121、W122、W123航線。

最新改動取消了M503航線自北向南運行的飛行「偏置」措施，啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。

M503、W122與W123航線示意圖。

大陸國台辦表示，M503航線是一條民用航線，在上海飛行情報區內，啟用該航線是為了緩解相關空域航路擁堵，保障航空安全。大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的「海峽中線」。國台辦又要求民進黨當局，盡快取消兩岸航空運輸方面的不合理限制。

台灣陸委會表示，大陸佯稱開通相關航線是為緩解有關航班增長壓力，未經兩岸溝通，刻意以民航包裝對台政治及軍事的企圖。台方強烈抗議，要求停止執行。台交通部則表示，若兩岸缺乏溝通，金門、馬祖的航班恐有飛行安全疑慮。有關問題將由台灣軍方與民航局共同研究對策，國安部門統一處理。

台灣軍事專家沈明室向中央社指出，北京此舉顯然是針對台灣大選結果來的，將當初的善意收回去。他認為，航線改動用意是模糊化海峽中線，大陸軍機、民航機恐沿著海峽中線飛，甚至可能跨越，對台海安全影響較大，並使台灣的防空監測壓力增加。同時，大陸亦可借此執行介於戰爭與和平的灰色地帶行動。

美國智庫外交關系協會研究員David Sacks認為，這毫無疑問是大陸對台灣發動的「法律戰」（lawfare），「基本上就是說，我們要管理台灣周邊的空域及海域，因為台灣是中華人民共和國的一部分，它不是一個獨立國家」。他說北京這種做法令人擔憂，而台灣並沒有甚麽好選項來應對。

責任編輯：陳建錫

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