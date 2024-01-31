  • 20°C
香港時間 : 2024131日 (週三) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地1月製造業PMI微升至49.2符預期 非製造業略勝預期

經濟脈搏 09:35 2024/01/31

分享：

分享：

國家統計局公布1月製造業及非製造業PMI。

內地1月官方製造業PMI報49.2，較上月升0.2個百分點，連續四個月陷入收縮，符合市場預期。製造業訂單有所增加，但用工景氣度下降。官方非製造業PMI報50.7，升0.3個百分點，創近四個月高位，略勝預期。出行消費受節日效應帶動，而房地產等行業商務活動則低位運行。綜合PMI升0.6個百分點至50.9。

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，當月製造業景氣水平有所改善，生產指數為51.3%，比上月上升1.1個百分點，升至近4個月高點。從行業看，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷及文教體美娛用品、醫藥等行業生產指數位於53.0%以上；化學原料及化學製品、非金屬礦物製品等行業位於收縮區間。

新訂單指數為49.0%，上升0.3個百分點，反映外部需求的新出口訂單指數比上月上升1.4個百分點，市場內外需求景氣度有所改善。從重點行業看，裝備製造業、高技術製造業和消費品行業新訂單指數分別為50.3%、50.2%和50.3%，均位於榮枯線以上；高耗能行業新訂單指數為47.0%，繼續位於榮枯線以下。

大型企業PMI為50.4%，上升0.4個百分點，景氣水平回升，調查結果顯示，超過七成的大型企業產能利用率達到或超過80.0%，企業產能釋放較快；中型企業PMI為48.9%，上升0.2個百分點，景氣水平有所改善；小型企業PMI為47.2%，下降0.1個百分點，景氣水平較低。

企業預期基本穩定，受春節假期臨近及部分行業進入傳統淡季影響，生產經營活動預期指數為54.0%，繼續位於擴張區間，企業對未來發展信心總體穩定。從行業看，醫藥、專用設備、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數位於56.0%以上較高景氣區間，企業對近期發展預期更為樂觀。

當月非製造業延續平穩擴張走勢，服務業商務活動指數為50.1%，上升0.8個百分點，景氣水平有所回升。從行業看，調查的21個行業中有13個位於擴張區間，比上月增加4個，服務業景氣面有所擴大。在節日效應帶動下，居民出行消費意願增強，零售、道路運輸、航空運輸、餐飲等行業商務活動指數升至擴張區間，市場活躍度有所回升；鐵路運輸、郵政、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於60.0%及以上高位景氣區間，業務總量增長較快。

同時，資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低位運行，景氣水平偏弱。從市場預期看，業務活動預期指數為59.3%，與上月基本持平，繼續位於較高景氣區間，服務業企業對市場發展前景信心穩定。建築業商務活動指數有所回落，受冬季低溫天氣及春節假日臨近等因素影響，建築業進入施工淡季，商務活動指數為53.9%，下降3.0個百分點。從市場預期看，業務活動預期指數為61.9%，持續位於高位景氣區間，表明建築業企業對市場發展信心較強。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 PMI

上一篇文章

紅海危機帶來機遇 中歐班列貨運需求翻倍

下一篇文章

大陸明起調整台海M503航線 台灣抗議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款