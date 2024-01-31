內地1月製造業PMI微升至49.2符預期 非製造業略勝預期

▲ 國家統計局公布1月製造業及非製造業PMI。

內地1月官方製造業PMI報49.2，較上月升0.2個百分點，連續四個月陷入收縮，符合市場預期。製造業訂單有所增加，但用工景氣度下降。官方非製造業PMI報50.7，升0.3個百分點，創近四個月高位，略勝預期。出行消費受節日效應帶動，而房地產等行業商務活動則低位運行。綜合PMI升0.6個百分點至50.9。

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，當月製造業景氣水平有所改善，生產指數為51.3%，比上月上升1.1個百分點，升至近4個月高點。從行業看，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷及文教體美娛用品、醫藥等行業生產指數位於53.0%以上；化學原料及化學製品、非金屬礦物製品等行業位於收縮區間。

新訂單指數為49.0%，上升0.3個百分點，反映外部需求的新出口訂單指數比上月上升1.4個百分點，市場內外需求景氣度有所改善。從重點行業看，裝備製造業、高技術製造業和消費品行業新訂單指數分別為50.3%、50.2%和50.3%，均位於榮枯線以上；高耗能行業新訂單指數為47.0%，繼續位於榮枯線以下。

大型企業PMI為50.4%，上升0.4個百分點，景氣水平回升，調查結果顯示，超過七成的大型企業產能利用率達到或超過80.0%，企業產能釋放較快；中型企業PMI為48.9%，上升0.2個百分點，景氣水平有所改善；小型企業PMI為47.2%，下降0.1個百分點，景氣水平較低。

企業預期基本穩定，受春節假期臨近及部分行業進入傳統淡季影響，生產經營活動預期指數為54.0%，繼續位於擴張區間，企業對未來發展信心總體穩定。從行業看，醫藥、專用設備、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數位於56.0%以上較高景氣區間，企業對近期發展預期更為樂觀。

當月非製造業延續平穩擴張走勢，服務業商務活動指數為50.1%，上升0.8個百分點，景氣水平有所回升。從行業看，調查的21個行業中有13個位於擴張區間，比上月增加4個，服務業景氣面有所擴大。在節日效應帶動下，居民出行消費意願增強，零售、道路運輸、航空運輸、餐飲等行業商務活動指數升至擴張區間，市場活躍度有所回升；鐵路運輸、郵政、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於60.0%及以上高位景氣區間，業務總量增長較快。

同時，資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低位運行，景氣水平偏弱。從市場預期看，業務活動預期指數為59.3%，與上月基本持平，繼續位於較高景氣區間，服務業企業對市場發展前景信心穩定。建築業商務活動指數有所回落，受冬季低溫天氣及春節假日臨近等因素影響，建築業進入施工淡季，商務活動指數為53.9%，下降3.0個百分點。從市場預期看，業務活動預期指數為61.9%，持續位於高位景氣區間，表明建築業企業對市場發展信心較強。

責任編輯：陳建錫