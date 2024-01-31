CNN：習近平向拜登承諾 不干預美國大選

▲ 習近平與拜登去年在三藩市會面。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，中國國家主席習近平在年11月在三藩市會見美國總統拜登時，曾承諾不會干預今年底的美國總統選舉。中國外長王毅上周在泰國與美國國安顧問沙利文會晤時再次討論到此事，並重申中方承諾。報道指，這反映了中美關係的緊張，以及華府對外部干預選舉的疑慮。

在北京，被問到如果特朗普重新當選美國總統，中方是否擔心美國的對華政策發生變化，外交部發言人汪文斌回應指，中方始終秉持不干涉別國內政原則，不干預美國大選。

汪文斌強調，發展好中美關系，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。不管誰當選下一屆美國總統，中方都希望美方能夠同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關系朝著穩定、健康、可持續的方向發展，更好造福兩國，惠及世界。同時中方也將繼續堅定維護自身主權、安全、發展利益。



CNN引述一名資深國安官員指，迄今未見到外國干預美國大選的新行動，但美方準備好應對俄羅斯、中國等外國勢力會嘗試透過宣傳、網攻或其他方式擾亂美國選民。美國國土安全部網路安全與設施安全局（CISA）前局長Christopher Krebs警告，美國面臨的地緣政治和國內政治動盪，給予有心人介選的機會。

責任編輯：陳建錫