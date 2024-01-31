網絡熱議年輕人「過年返鄉焦慮」 兩原因致近鄉情怯

上一篇文章
弒母北大學子吳謝宇被執行死刑 曾稱希望能活着贖罪
下載 App
免費即時新聞
立即掃描，搶先下載
專題:hket 十大電子書
2024春運已開啟，不少年輕人已踏上返鄉的列車，但網絡熱門話題顯示，不少年輕人有「過年返鄉焦慮」，正如詩中說的「近鄉情更怯」。原因主要是對自己的不滿，以及對家鄉生活的不習慣。
「近鄉情怯」是因為不滿和不習慣
「年輕人為什麼會有過年回家焦慮」登上微博熱搜。內媒表示，這些「近鄉情怯」可分為兩類。
文章稱，這些情緒不難理解。一方面，在外工作學習的年輕人，是自己生活的主人，對生活方式有著較大的自主裁量權，而且無論暫時處於順境還是逆境，都形成了一套自洽的閉環邏輯，並為之默默努力。但在回家之後，面對父母的「檢閱」，自己從生活的「甲方」變成了「乙方」，難免會產生緊張情緒。
另一方面，異地與家鄉之間、年輕一代與父輩之間，都因土壤不同而生長出不同的生活哲學，過年又是家鄉文化集中釋放的時期，二者像是兩個並不完全適配的齒輪，在這段時間裡被拼接到一起，容易產生摩擦。
但也有網民說，不必過度放大這種緊張，「孩子們別給自己那麼大的壓力，只要看著你健健康康開開心心地回家過年，就是爸爸媽媽最大的心願」。
責任編輯：尹航