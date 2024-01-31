▲ 網絡熱議年輕人「過年返鄉焦慮」 兩原因致近鄉情怯

2024春運已開啟，不少年輕人已踏上返鄉的列車，但網絡熱門話題顯示，不少年輕人有「過年返鄉焦慮」，正如詩中說的「近鄉情更怯」。原因主要是對自己的不滿，以及對家鄉生活的不習慣。

「近鄉情怯」是因為不滿和不習慣

「年輕人為什麼會有過年回家焦慮」登上微博熱搜。內媒表示，這些「近鄉情怯」可分為兩類。

對自己「不滿」：比如依然沒找到對象，回去又要被催婚；這一年的職業發展不是特別順利，回家感覺不好交代；一直騙爸媽自己不吃外賣，但「帶著一身脂肪回去就全露餡了」。

對回家生活的「不適」：比如習慣熬夜，回家就要過上每晚10點準時上床睡覺的規律生活；在家的日子基本要跟咖啡和奶茶告別；要跟很多不熟的親戚交往寒暄。

文章稱，這些情緒不難理解。一方面，在外工作學習的年輕人，是自己生活的主人，對生活方式有著較大的自主裁量權，而且無論暫時處於順境還是逆境，都形成了一套自洽的閉環邏輯，並為之默默努力。但在回家之後，面對父母的「檢閱」，自己從生活的「甲方」變成了「乙方」，難免會產生緊張情緒。

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另一方面，異地與家鄉之間、年輕一代與父輩之間，都因土壤不同而生長出不同的生活哲學，過年又是家鄉文化集中釋放的時期，二者像是兩個並不完全適配的齒輪，在這段時間裡被拼接到一起，容易產生摩擦。

但也有網民說，不必過度放大這種緊張，「孩子們別給自己那麼大的壓力，只要看著你健健康康開開心心地回家過年，就是爸爸媽媽最大的心願」。

責任編輯：尹航

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