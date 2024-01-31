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內房項目「白名單」首筆貸款在廣西南寧落地

經濟脈搏 11:03 2024/01/31

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內房項目「白名單」首筆貸款在廣西南寧落地。

住建部召開城市房地產融資協調機制部署會後，部分城市已向銀行推送房地產項目「白名單」，首筆項目貸款已落地廣西南寧。

《證券時報》報道，南寧市已建立房地產融資協調機制，並向當地金融機構推送第一批107個房地產項目「白名單」，其中北投荷院項目已獲得民生銀行南寧分行3.3億元（人民幣，下同）開發貸款。房地產項目「白名單」第一筆貸款也由此落地。

此外，重慶市通過房地產融資協調機制，梳理出第一批房地產項目「白名單」314個，融資需求約830億元、涉及22家融資機構。項目「白名單」已向轄內大型銀行、股份制銀行、異地城商行、三家市屬法人銀行等28家主要銀行推送。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，住建部的會議是對融資協調機制的落實，就是要形成具體的項目落地，從而探索出融資協調的成熟機制。此次南寧首筆項目貸款落地，意味著「白名單」將以項目清單制的形式存在。以項目清單制的形式推進房地產融資協調機制的落地實施，也是解決預售資金監管難題的關鍵措施。

中指研究院企業研究總監劉水認為，後續其他城市房地產項目「白名單」將持續落地，隨著更多房地產項目貸款支持落地，支持項目融資的政策效果將逐步顯現，從而改善房地產企業流動性，有助於緩解房地產貸款的緊縮情況及擴大房地產投資。

支持房地產項目融資 住建部：首批名單月底前落地

住建部：支持房企解決短期資金問題 防違約風險集中爆發

責任編輯：易燕丹

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