IMF上調中國今年GDP增長預測至4.6%

▲ IMF上調對今年中國經濟增長的預測。（資料圖片）

國際貨幣基金組織（IMF）上調今年中國經濟增長預測0.4個百分點至4.6%，明年維持4.1%不變，但中國如不對房地產行業制定重組政策，增長將受到拖累。

IMF周二（30日）發表新一期的《世界經濟展望》指，上調中國增長預測是基於去年增速強於預期下的延續效應，以及政府應對自然災害能力建設方面所增加的支出。如中國進一步開展房地產行業相關的改革，包括加快破產房企的重組，或提供超預期規模的財政支持，將可能提振消費者信心，擴大私人需求。

但如中國不對陷入困境的房地產行業制定全面的一攬子重組政策方案，房地產投資的下降幅度可能會超過預期，而且持續時間更長，對國內經濟增長和貿易夥伴國產生負面影響。另外，中國地方政府的融資限制也可能引起意外的財政收緊，在信心低迷的背景下，家庭消費也可能會減少。

在全球方面，報告把今年經濟增長預測上調0.2個百分點至3.1%，原因是美國及大型新興市場呈現出比預期更强的韌性，以及中國的財政政策支持。

IMF亞太部主任Krishna Srinivasan指，中國央行下調存款準備金率與IMF進一步寬鬆貨幣政策的建議是一致的，希望中國未來能更多降息，而不是降準。

責任編輯：陳建錫