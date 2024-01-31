▲ 芯片是台美關係重點 國台辦：台灣隨時從「棋子」變「棄子」

台灣是半導體產業的重要一環，美國亦多次強調其重要性。在北京，國台辦表示，美國奉行的永遠是「美國優先」，台灣隨時會從「棋子」變「棄子」。

美國下任總統候選人特朗普日前受訪時指責台灣搶走美國芯片生意，並拒絕表態「保衛台灣」。台對外交往部門發言人回應稱，台美經貿關係密切。在今日（31日）的例行記者會上，發言人陳斌華回應稱，美國奉行的永遠是「美國優先」，台灣隨時會從「棋子」變「棄子」。

陳斌華回應其他相關問題時還表示，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。美國反華勢力總想打「台灣牌」，在台海澆油拱火，置台灣於險境，損台灣民眾之利益，用心險惡。事實已經並將繼續證明，我們決不為任何形式的「台獨」分裂行徑留下任何余地，也決不對任何外來干涉有絲毫妥協退讓。

另外，對於民進黨當局成立所謂「認知研究中心」，稱抖音是「認知作戰」平台，陳斌華說，民進黨當局成立這個所謂中心，是為了進一步操弄「認知作戰」，目的是把謊言編得更圓，把對手整得更慘，把選票騙得更多。相信廣大台灣同胞已經看穿。

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責任編輯：尹航

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