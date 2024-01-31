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台灣明選立院院長 國台辦呼籲在野合作制衡民進黨

國情動向 12:19 2024/01/31

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台灣立法院大樓。

台灣的立法院明日（2月1日）選出新的正副院長，大陸國台辦今日（31日）表示，民進黨施政大失人心，島內兩大在野黨應加強合作，對民進黨形成有力制衡。目前國民黨已提名韓國瑜、江啟臣出選立院正副院長，民進黨繼續提名游錫堃、蔡其昌，民眾黨則在今日宣布由黃珊珊角逐。

國台辦發言人陳斌華表示，在本月舉行的台灣兩項選舉中，有六成選民把票投給國民黨、民眾黨，充分證明民進黨上台8年施政濫權，已經大失人心。在立院選舉方面，島內輿論紛紛指出，主張下架民進黨和政黨輪替的兩大在野黨，應以民意為依歸加強合作，對民進黨形成有效監督、有力制衡，才不負民意期待。

陳又回應台灣法務部門設立「認知戰研究中心」一事，指民進黨當局為了進一步操弄認知作戰，把謊言編得更圓，相信廣大台灣同胞已經看穿。

有媒體提問，大陸是否會在賴清德5月20日就職前，在政治、經濟和軍事上增加施壓，藉此影響賴清德的演說和兩岸政策內容？陳回應，台灣選舉結果表明廣大台灣同胞希望改善和發展兩岸關係，擔憂民進黨繼續謀獨挑釁、加劇台海形勢緊張動盪。民進黨如繼續走謀獨挑釁的邪路，只會把台灣推向更危險境地。

責任編輯：陳建錫

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