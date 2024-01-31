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沙利文：美中正安排拜登習近平近期通電話

國情動向 15:16 2024/01/31

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白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，華府及北京正安排總統拜登和國家主席習近平很快（fairly soon）通電話。

據英媒報道，沙利文在加州大學一個美中關係論壇上表示，去年11月習拜會強調了加強交流的必要性，他上周在泰國與中國外長王毅會面時討論了領導層的通話。

沙利文提到與王毅會面時，有向對方表明，美中兩國領導人之間的面對面交流，是兩國保持溝通的最好選擇，並指出美國將繼續對中國實行技術限制，以防止美國技術被用於破壞美國及盟國的安全，並表達對中國支持俄羅斯重建國防工業的努力表達關切，同時認為中國有義務運用對伊朗的影響力，遏制伊朗支持的也門胡塞武裝攻擊紅海商船。 

CNN：習近平向拜登承諾 不干預美國大選

在台灣問題上，沙利文指，台灣選舉已經結束，沒有發生任何嚴重事件，但不能保證局勢會保持平靜。他表示，除了與北京開展「細緻、頑強的外交」之外，美國還需要繼續投資威懾。

另外，中美官員昨日起正在北京開會商討芬太尼問題。沙利文表示，北京方面已在禁毒方面採取了一些措施，但他補充說，華盛頓需要看到在這個問題上繼續取得進展，考慮到近年來芬太尼相關死亡人數，這一問題很可能成為11月美國總統選舉的重點。

責任編輯：尹航

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