分析：內地1月製造業PMI略改善 需求收縮仍突出

▲ 內地1月官方製造業PMI略有改善，但需求制約仍突出，經濟恢復動力仍顯不足。

內地1月官方PMI微升0.2至49.2，結束連續3個月的回落，企業訂單和生產指數均有改善跡象，分析人士認為，伴隨政策面發力，中國經濟趨穩因素在增加，但經濟動能仍顯疲軟。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，經濟趨穩因素有所增加，生產指數、採購量指數均有回升，表明企業生產有恢復跡象。

不過他也指出，反應需求不足企業佔比仍接近60%，受其影響，製造業生產經營活動預期指數較上月下降1.9個點，要抓緊在以政府投資帶動內需擴大方面盡快取得顯著成效。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟稱，社會有效需求仍需要政策的呵護以維持其在企穩後逐步溫和復甦的可持續勢頭。

他認為，今年春節相對靠後，製造業步入傳統淡季和外出務工人員大規模返鄉的時間應當相對推遲3周，但1月製造業PMI連續4個月位於收縮區間，顯示出製造業景氣度弱於季節性；而且價格指數都仍在收縮區間，說明短期內物價水平仍將維持低位。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，製造業PMI仍在收縮空間，通縮壓力持續存在，經濟動能依然疲軟。他認為，盡管去年底以來財政政策立場變得更加主動，但對經濟的傳導卻很慢，財政支出沒有大幅增加，可能反映出缺乏合適的基建項目，與此同時政府不願意通過財政補貼來刺激消費，實際利率太高亦打擊民間投資。他預計，人行上半年將降息以提振內需。

內地1月製造業PMI微升至49.2符預期 非製造業略勝預期

責任編輯：袁瑋婧