  • 20°C
香港時間 : 2024131日 (週三) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中央政治局會議：深化改革開放 落實中經會重點任務

國情動向 17:19 2024/01/31

分享：

分享：

習近平主持政治局會議。（資料圖片）

中共中央政治局1月31日召開會議，總書記習近平主持。會議強調，要抓好高質量發展這首要任務，深化改革開放，確保中經會確定的重點任務落地落實。

會議指出，2024年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要堅持黨中央集中統一領導這最高政治原則，緊緊圍繞推進中國式現代化這最大的政治，持續抓好黨的二十大戰略部署的貫徹落實。

要抓好高質量發展這個首要任務，深化改革開放，確保中央經濟工作會議確定的重點任務落地落實，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。要樹牢造福人民的政績觀，增進民生福祉，維護社會公平正義。要統籌高質量發展和高水平安全，堅持底線思維，增強鬥爭意識，提高鬥爭本領。

會議審議了《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》、《關於在全黨深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育總結報告》、《中國共產黨巡視工作條例》等，並研究其他事項。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 政治 中國

下一篇文章

特朗普再上台怎辦？ 外交部：希望和平共處
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款