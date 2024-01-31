美官員指與華芬太尼談判意義重大 仍需更多行動

▲ 中美禁毒合作會談，美方指意義重大，但仍需要更多行動

中美禁毒合作小組一連兩日在北京舉行會談，討論如何遏制導致美國芬太尼危機的化學品流入美國。美方官員指會談具重大意義，但還有很多事情需要完成。

據路透社報道，率領美國禁毒聯合代表團的白宮國土安全事務副助理達思卡爾表示，華盛頓希望雙方在執法方面進行更深入的合作，包括在打擊非法融資方面，並希望中國政府對可用於製造芬太尼的化學品實施進一步管制。

會談結束後，達思卡爾表示，在我們討論的一系列領域，還需要採取更多的行動。

達思卡爾稱讚中國在11月中美領導人峰會後，甚至在禁毒小組啟動前就採取了一系列具體措施，並敦促採取進一步行動。

她表示，中方已經對一些從事特別令人擔憂的非法行為的特定公司採取了執法行動。

她還指，中國已經開始向國際麻醉品管制局發送有關特定事件的信息，這樣全球執法機構就可以根據這些信息採取後續行動。

她表示，希望在2月和夏天在華盛頓舉行的高層級政府官員會議上衡量合作的進展情況。

這是自2019年底以來雙方在應對芬太尼擴散問題上首次認真合作的跡象。

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責任編輯：袁瑋婧