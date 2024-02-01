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王毅提新年願景：爭取中美關係健康穩定、可持續發展

國情動向 09:35 2024/02/01

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中央政治局委員、外長王毅昨日（31日）在外交部2024年新年招待會上談及中俄、中歐及中美關係。王毅表示，將排除干擾，保持定力，落實好中美元首會晤共識，爭取中美關係健康、穩定、可持續發展，探索兩國的正確相處之道。

王毅致辭中說，中國願同各國共聚友好合作的力量。將以中俄建交75周年為契機，進一步夯實兩國新時代全面戰略協作伙伴關係。堅持中歐全面戰略伙伴關係定位，推動中歐關係行穩致遠。深化同周邊國家友好互信和利益融合，同廣大發展中國家攜手發展振興。積極落實全球文明倡議，促進各國人民相知相親。

同時，將排除干擾，保持定力，落實好中美元首會晤共識，爭取中美關係健康、穩定、可持續發展，探索兩國的正確相處之道。

他還表示，中國願同各國共築和平安全的根基。今年是和平共處五項原則提出70周年，中方將同各方重溫這一重要國際關系基本準則，恪守聯合國憲章的宗旨，堅定不移走和平發展道路，維護國際公平正義，反對一切霸權主義和強權政治，堅決捍衛國家主權和領土完整。中方將繼續推動落實全球安全倡議，為熱點問題政治解決作出更多貢獻。

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責任編輯：尹航

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