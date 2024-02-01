美國列長江存儲等中企為軍方企業 中方堅決反對（第二版）

美國周三（1月31日）把10多間中國企業，列入與中國軍事直接或間接相關的名單中，包括半導體企業長江存儲和人工智能（AI）企業曠視科技等。路透社指，這是阻止美國技術協助中國的更廣泛努力的一部分。

*新增中國外交部回應

京：美國政府才是軍民融合政策的主推手

在北京，外交部發言人汪文斌指出，堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。 美方做法違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，打擊外國企業在美投資經營的信心，損害美國企業和投資者的利益，終將反噬自身。

汪文斌稱，事實上，美國政府才是軍民融合政策的主推手。美國的軍民融合政策可以追溯到一戰之前，美國國防部在矽谷等科技重鎮設立辦公室，指導高科技企業加速技術軍事化、實戰化。許多美國大型跨國公司都是軍民融合體，其經營範圍、產品類型跨越軍民領域。

他強調，中方敦促美方立即糾正上述歧視性做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。 中國將持續堅定維護本國企業的正當合法權益。

路透社引述中國駐華盛頓大使館發言人表示，中國反對這種做法，譴責這是濫用國家力量，並稱這與美國所聲稱的「對市場競爭和國際公平貿易的承諾」背道而馳。

根據美國國防部網站，五角大樓依照2021財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act,NDAA）1260H節法定要求，公布在美國直接或間接運營的「中國軍事企業」（Chinese militarycompanies）名單更新。

路透社報道，新增列入名單的企業包括長江存儲、曠視科技、雷達製造商禾賽科技及科技公司東方網力。

據報道，列入這份名單不意味即時受到限制，但可能增加美國財政部制裁的壓力，亦被被視為向美國企業發出警告，與這些企業開展業務可能存在風險。

中移動、華大基因和中國航空工業集團等企業，早前亦被列入名單之中。

責任編輯：蒯宇澄

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