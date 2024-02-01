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美更新「中國軍事企業」名單 長江存儲等十幾家中企入列

國情動向 09:39 2024/02/01

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美國周三（1月31日）把10多間中國企業，列入與中國軍事直接或間接相關的名單中，包括半導體企業長江存儲和人工智能（AI）企業曠視科技等。路透社指，這是阻止美國技術協助中國的更廣泛努力的一部分。

駐美使館：反對美國濫用國家力量

中國駐華盛頓大使館發言人表示，中國反對這種做法，譴責這是濫用國家力量，並稱這與美國所聲稱的「對市場競爭和國際公平貿易的承諾」背道而馳。

根據美國國防部網站，五角大樓依照2021財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act,NDAA）1260H節法定要求，公布在美國直接或間接運營的「中國軍事企業」（Chinese militarycompanies）名單更新。

路透社報道，新增列入名單的企業包括長江存儲、曠視科技、雷達製造商禾賽科技及科技公司東方網力。

據報道，列入這份名單不意味即時受到限制，但可能增加美國財政部制裁的壓力，亦被被視為向美國企業發出警告，與這些企業開展業務可能存在風險。

中移動、華大基因和中國航空工業集團等企業，早前亦被列入名單之中。

責任編輯：蒯宇澄

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