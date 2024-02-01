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1月財新中國製造業PMI錄50.8與上月持平 勝預期

經濟脈搏 10:08 2024/02/01

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財新公布的2024年1月中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.8，與上月持平，優於預期的50.6。自2021年6月以來，該指數首次連續三個月位於擴張區間，顯示製造業景氣度繼續溫和改善。

國家統計局早前公佈的2024年1月製造業PMI錄得49.2，較上月上升0.2個百分點，結束了此前三個月的持續下滑，仍位於榮枯線以下。

外需由降轉增 就業收縮幅度收窄

從財新製造業PMI各分項指數看，1月製造業供求均擴張，供給更強勁。製造業生產指數六個月內第五次高於榮枯線，新訂單指數則連續六個月位於擴張區間。不過，整體銷售增長有所放緩，增速降至2023年10月後最低。

儘管整體需求增長放緩，但外需由降轉增，製造業新訂單指數七個月來首次站上榮枯線。受調查企業表示，投資品生產增幅最大，而外需改善主要體現在中間品出口。

鑒於業務需求上升，製造業企業在1月增加採購，增幅雖小，但已刷新2023年9月來的最高紀錄。供應商產能有所恢復，物流通暢度提升，供應商供貨時間指數重回擴張區間。製造業企業積壓工作量微降，現有產能足以消化額外的訂單。與此同時，企業增加了原材料庫存和產成品庫存。

價格水平較為疲弱。製造業企業成本漲幅有限，1月製造業購進價格指數創2023年9月以來低點。銷售端價格表現更弱，激烈的市場競爭限制了企業的議價能力，製造業出廠價格指數重回榮枯線以下。

市場景氣度好轉尚未完全傳導至勞動力市場，企業降本增效仍是優先考量。1月製造業就業指數在過去11個月內第十次位於收縮區間，但收縮幅度較上月顯著收窄。

在放緩裁員速度的同時，製造業企業對未來生產前景的信心有所改善。製造業生產經營指數升至2023年5月以來最高值，仍略低於長期均值。受訪企業家認為，未來一年市場需求會進一步加強，企業自身也有相應的擴產計劃。

需求弱於供給格局尚未扭轉 政策力度有待提升

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年1月製造業景氣度繼續擴張，但目前經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定性仍然偏多，需求弱於供給、就業壓力大、市場預期不強的格局尚未發生根本扭轉。政策層面仍需著眼於促就業、增加收入和改善預期。目前財政政策和貨幣政策尚有空間，相關政策力度有待進一步提升。尤其重要的是，政策需要加強與市場的有效溝通和良性互動，各部門政策也要加強協調配合，提高市場預期的一致性。

責任編輯：蒯宇澄

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