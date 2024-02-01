▲ 中指院：1月內地百城二手房價續跌 料二線城市全撤限購

中指院數據顯示，1月百城二手住宅平均價格為按月下跌0.56%，跌幅較2023年12月擴大0.01個百分點，已連續21個月按月下跌；按年跌幅擴大至3.96%。

2024年1月，百城新建住宅平均價格為16244元/平方米，按月漲0.15%，漲幅較2023年12月擴大0.05個百分點；按年漲0.43%。受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格環比繼續上漲。百城新建住宅價格按月下跌城市數量為33個。

百城二手住宅平均價格為15230元/平方米，按月下跌0.56%，跌幅較2023年12月擴大0.01個百分點，已連續21個月按月下跌；按年跌幅擴大至3.96%。二手房市場維持下行態勢，各地業主「以價換量」現象較為明顯。除海南三亞小幅上漲外，其余99個城市按月均下跌，二手房價格下跌城市已連續8個月超90城。

中指院表示，展望未來，樓市寬松政策或持續落地，助力房地產市場企穩恢復。需求端，降低購房門檻和成本仍是政策聚焦點，繼廣州、上海放松限購政策後，其餘一線城市也有望從因城施策、因需施策等角度優化相關政策，促進改善型購房需求釋放，二線城市或將全面取消住房限購。同時，核心一二線城市首套、二套首付比例仍有望進一步降低。

供給端，城市房地產融資協調機制的建立以及經營性物業貸款的發放將改善房企融資環境。整體來看，2024年，供需兩端政策將繼續協同發力，隨著市場信心及預期逐步好轉，2024年房地產市場有望逐漸築底企穩。

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責任編輯：尹航

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