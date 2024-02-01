副財長：今年財政支出仍保持必要強度

中國財政部副部長王東偉表示，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，中國今年財政收入料繼續保持恢復性增長，財政支出將保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持一定規模。

他在國新辦記者會上並強調，下一步將加大財政宏觀調控力度，實施好積極的財政政策，鞏固及增強經濟回升向好態勢。將著力支持加快現代化產業體系建設、擴大國內需求，包括有效益投資和激發有潛能的消費。

財政部預算司司長王建凡在同場發佈會上指出，2024年將落實結構性減稅降費政策，維持政策的連續性和穩定性，增強政策的精準性和針對性，重點聚焦支持科技創新和製造業發展。

去年財政收入升6.4%

財政部公布，去年全國一般公共預算收入突破21萬億元（人民幣，下同），按年增長6.4%。財政收入恢復性增長，31個省份財政收入全部實現正增長。

其中，東部、中部、西部、東北地區收入分別增長6.7%、6.9%、10.7%、12%。

去年，全國一般公共預算支出達27.46萬億元，按年升5.4%。財政部表示，財政資金取之於民、用之於民，財政支出持續加力，重點領域保障有力。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道