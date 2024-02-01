FBI局長指中國黑客瞄準美國基建 中方斥指控不負責任

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）指，與中國有連繫的黑客正瞄準攻擊美國重要基建，但公眾關注極度不足。中方批評有關指控不負責任。

克里斯托弗雷周三（1月31日）在眾議院美中戰略競爭特設委員會聽證會上提出警告，指中國黑客不僅針對美國政治及軍事目標，還瞄準美國的電網、交通運輸系統、水處理廠等重要基礎設施，以準備在中國決定攻擊時，對美國民眾及社會帶來嚴重破壞及實質傷害，但公眾對這個影響每個美國人的網絡威脅關注極度不足。

美國網路安全和基礎設施安全局負責人伊斯特利（Jen Easterly）也指出，中國黑客利用美國科技中非常基本的缺陷下手。因為幾十年來軟件開發人員沒有對有缺陷的技術承擔責任，將安全置於次要，導致美國容易受到網路入侵，她認為這種情況必須停止。

另外，美國司法部及聯邦調查局表示，他們癱瘓了獲中國支持的黑客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）的運作。當局指，該組織入侵美國數以百計路由器，是殭屍網路的一部分，以隱藏對美國基建設施的攻擊。官員已根據法庭命令，除去受影響路由器的惡意軟件。

中國駐美國大使館發言人形容美國的指控不負責任，強調中國一貫反對黑客攻擊及濫用資訊科技，又反指美國參與的黑客活動及竊聽行為比其他國家多。

美國據報成功癱瘓中國黑客「伏特颱風」阻止網絡攻擊

美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁