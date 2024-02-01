  • 21°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 11:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

FBI局長指中國黑客瞄準美國基建 中方斥指控不負責任

國情動向 11:06 2024/02/01

分享：

分享：

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）指，與中國有連繫的黑客正瞄準攻擊美國重要基建，但公眾關注極度不足。中方批評有關指控不負責任。

克里斯托弗雷周三（1月31日）在眾議院美中戰略競爭特設委員會聽證會上提出警告，指中國黑客不僅針對美國政治及軍事目標，還瞄準美國的電網、交通運輸系統、水處理廠等重要基礎設施，以準備在中國決定攻擊時，對美國民眾及社會帶來嚴重破壞及實質傷害，但公眾對這個影響每個美國人的網絡威脅關注極度不足。

美國網路安全和基礎設施安全局負責人伊斯特利（Jen Easterly）也指出，中國黑客利用美國科技中非常基本的缺陷下手。因為幾十年來軟件開發人員沒有對有缺陷的技術承擔責任，將安全置於次要，導致美國容易受到網路入侵，她認為這種情況必須停止。

另外，美國司法部及聯邦調查局表示，他們癱瘓了獲中國支持的黑客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）的運作。當局指，該組織入侵美國數以百計路由器，是殭屍網路的一部分，以隱藏對美國基建設施的攻擊。官員已根據法庭命令，除去受影響路由器的惡意軟件。

中國駐美國大使館發言人形容美國的指控不負責任，強調中國一貫反對黑客攻擊及濫用資訊科技，又反指美國參與的黑客活動及竊聽行為比其他國家多。

美國據報成功癱瘓中國黑客「伏特颱風」阻止網絡攻擊

美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

微軟等警告中國黑客攻擊美通訊基建 北京斥散布假信息
2023/05/25
微軟等警告中國黑客攻擊美通訊基建 北京斥散布假信息
美駐華大使電郵傳遭中國黑客入侵 中方促停止無端猜測和指控
2023/07/21
美駐華大使電郵傳遭中國黑客入侵 中方促停止無端猜測和指控
美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查
2023/08/03
美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查
美國據報成功癱瘓中國黑客「伏特颱風」阻止網絡攻擊
2024/01/30
美國據報成功癱瘓中國黑客「伏特颱風」阻止網絡攻擊

你可能感興趣

微軟等警告中國黑客攻擊美通訊基建 北京斥散布假信息
11:15 2023/05/25
微軟等警告中國黑客攻擊美通訊基建 北京斥散布假信息
美駐華大使電郵傳遭中國黑客入侵 中方促停止無端猜測和指控
09:57 2023/07/21
美駐華大使電郵傳遭中國黑客入侵 中方促停止無端猜測和指控
美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查
11:33 2023/08/03
美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查
政治 科技戰 網絡保安 軟件 基建 中美關係 路由器 黑客 FBI 美國司法部

下一篇文章

美指控4中國公民涉嫌向伊朗走私美製電子元件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款