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內地一銀行出新招吸存款 高學歷員工輔導客戶子女做功課

社會熱點 11:19 2024/02/01

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內地一銀行出新招吸存款 高學歷員工輔導客戶子女做功課

網傳信息顯示，浦發銀行北京一間支行推出針對小學語文、數學、英文作業的免費輔導服務，輔導者是具有碩士學位或者教師資格證的該行員工，這項服務僅提供給存款5萬元以上的客戶。目前該活動已暫停。

據內媒「紅星新聞」報道，前述支行的前台工作人員稱，輔導作業的信息屬實，「剛開始是我們內部商量的，可以幫附近居民和客戶輔導孩子作業，但這兩天收到很多來信，不同居民有不同需求，還有希望我們輔導初高中學生的，但具體細節領導還沒敲定好。」

該支行一名客戶經理表示，剛開始是想服務社區，在輔導孩子作業上搭把手，後面就把這個想法發到了客戶群，被別人轉發出去了。「我們也是第一次弄，很多客戶前來咨詢，超出了我們原來的設想。」

前台工作人員還表示，目前還沒有開始實施，具體什麼時候開始她也不太清楚，因為該支行所屬的分行也知道了，要經過分行同意。工作人員還表示，輔導服務完全免費，「因為銀行不是教育機構，肯定是不收費的。」

不過，前述客戶經理又指，目前該活動已經暫停，因為影響有點大，但平時還會舉辦一些小手工活動，家長可帶孩子來體驗。

對此，有網民調侃，「存款500萬可以天天輔導嗎？」還有網民說，「輔導費比5萬存款的利息高多了，這個劃算」。

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責任編輯：尹航

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