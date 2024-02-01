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國安部指反間諜法修訂適時 有力震懾境外間諜情報機關

國情動向 11:47 2024/02/01

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國家安全部指《反間諜法》修訂適時、適合、適度。

中國去年4月修訂通過新版《反間諜法》以來，外國仍有不少憂慮聲音。中國國家安全部發文指，《反間諜法》修訂適時、適合、適度，有力震懾境外間諜情報機關。

國安部在微信公眾號發文稱，《反間諜法》得到國際社會普遍尊重和支持，但部分外部勢力抱着怕被「打臉」就「黑臉」、怕被「揭短」就「護短」、怕被「端鍋」就「甩鍋」的不良心態，對中國正常的反間諜立法和執法工作指手畫腳、歪曲抹黑。

文章強調，《反間諜法》的修訂出台契機適時，程序規範，權責明晰，有力震懾了境外間諜情報機關的囂張氣焰。

當中提到，當前國家安全領域的公開較量和隱蔽鬥爭輪番上演，各類間諜破壞活動的主體更加多元、目標更加複雜、領域更加廣闊、手法更加隱蔽、危害更加嚴重，反間諜鬥爭形勢嚴峻複雜。

近期國家安全機關先後破獲並揭批了美國中央情報局（CIA）間諜案、英國秘密情報局（MI6）間諜案等一系列案件，充分表明修訂《反間諜法》是加強新形勢下反間諜鬥爭的迫切需要，為新形勢下防範打擊各種間諜活動、維護國家安全提供有力法律武器。

文章又指，重視反間諜工作是各國共識，開展反間諜立法也是大國標配，而《反間諜法》修訂出台嚴格遵守中國國內有關法律，程序科學公開，亦妥善處理賦權與限權的關係。

國安部公佈10種情況會被「請去喝茶」

國安部推出新版《黑貓警長》 網民：反派是鷹 意有所指

責任編輯：易燕丹

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