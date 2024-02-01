▲ 黃金漲價也要買 去年內地黃金消費額創歷史新高

世界黃金協會發布《全球黃金需求趨勢報告》（下稱《報告》）顯示，2023年，盡管國內金價飆升17%，但中國境內金飾總需求仍達630噸，按年增10%。同時由於金價飆升，2023年國內金飾消費金額達2820億元，創歷史新高。

去年內地克重小、總價低的金飾 更受歡迎

2023年以來，國際黃金價格持續高位震盪。世界黃金協會資深市場分析師Louise Street認為，2023年全球央行的持續購金對金價形成支撐，並一定程度抵消了黃金市場其他領域需求的疲軟。宏觀因素方面，除貨幣政策外，地緣沖突的不確定性也是驅動金價的關鍵因素，預計2024年這一因素將繼續對黃金市場產生顯著影響。

2023年，中國國內金飾總需求量達630噸，按年增長10%。但2023年金飾消費總量仍低於長期平均水平，較2019年低1%，並且克重小、總價低的金飾更受歡迎。

特別是2023年四季度中國境內金飾需求為148噸，較2023年三季度下降4%，但按年增長17%。此外，該項需求較四季度十年平均值的170噸低了17%。盡管2022年四季度的低基數導致了這一部分需求的按年增長，但2023年四季度的金飾銷量卻不及業界預期。

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「過去這兩個星期出差見了很多大的零售單位和生產廠家，他們都反映硬足金產品在春節前高峰訂貨期間銷售總價破了紀錄。」談及即將到來的春節假期，王立新表示，春節期間，尤其是臨近春節和春節的頭一段時間往往是全年銷售最好的時候，預計今年也會是這個態勢。不過，與去年十一「黃金周」一樣，需要考慮到消費者會選擇出行，稀釋一部分消費者的預算。

展望2024年中國黃金市場走勢，《報告》預計，中國經濟增長放緩的可能性或將影響居民購金的預算，尤其是在人民幣金價可能維持在歷史高位的情況下。如果國內金價進一步上漲（該情境發生的可能性較大），投資者可能會選擇觀望，等待更好的入市時機。

在金飾需求方面，王立新表示，雖然2024年一季度的金飾需求或許會由於春節假期前的銷量增長而保持強勁，但全年的消費仍可能會因金價上漲、經濟增長放緩以及婚慶用金需求減弱而面臨挑戰。

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責任編輯：尹航

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