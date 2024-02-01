  • 23°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃金漲價也要買 去年內地黃金消費額創歷史新高

經濟脈搏 12:37 2024/02/01

分享：

分享：

黃金漲價也要買 去年內地黃金消費額創歷史新高

世界黃金協會發布《全球黃金需求趨勢報告》（下稱《報告》）顯示，2023年，盡管國內金價飆升17%，但中國境內金飾總需求仍達630噸，按年增10%。同時由於金價飆升，2023年國內金飾消費金額達2820億元，創歷史新高。

去年內地克重小、總價低的金飾 更受歡迎

2023年以來，國際黃金價格持續高位震盪。世界黃金協會資深市場分析師Louise Street認為，2023年全球央行的持續購金對金價形成支撐，並一定程度抵消了黃金市場其他領域需求的疲軟。宏觀因素方面，除貨幣政策外，地緣沖突的不確定性也是驅動金價的關鍵因素，預計2024年這一因素將繼續對黃金市場產生顯著影響。

2023年，中國國內金飾總需求量達630噸，按年增長10%。但2023年金飾消費總量仍低於長期平均水平，較2019年低1%，並且克重小、總價低的金飾更受歡迎。

特別是2023年四季度中國境內金飾需求為148噸，較2023年三季度下降4%，但按年增長17%。此外，該項需求較四季度十年平均值的170噸低了17%。盡管2022年四季度的低基數導致了這一部分需求的按年增長，但2023年四季度的金飾銷量卻不及業界預期。

繼赴港存錢後還有赴港買金熱潮 轉賣回內地能賺數千元？

「過去這兩個星期出差見了很多大的零售單位和生產廠家，他們都反映硬足金產品在春節前高峰訂貨期間銷售總價破了紀錄。」談及即將到來的春節假期，王立新表示，春節期間，尤其是臨近春節和春節的頭一段時間往往是全年銷售最好的時候，預計今年也會是這個態勢。不過，與去年十一「黃金周」一樣，需要考慮到消費者會選擇出行，稀釋一部分消費者的預算。

展望2024年中國黃金市場走勢，《報告》預計，中國經濟增長放緩的可能性或將影響居民購金的預算，尤其是在人民幣金價可能維持在歷史高位的情況下。如果國內金價進一步上漲（該情境發生的可能性較大），投資者可能會選擇觀望，等待更好的入市時機。

在金飾需求方面，王立新表示，雖然2024年一季度的金飾需求或許會由於春節假期前的銷量增長而保持強勁，但全年的消費仍可能會因金價上漲、經濟增長放緩以及婚慶用金需求減弱而面臨挑戰。

揭秘貪官藏錢方法 666萬元黃金攝跑步機底 有人擺糞坑裡

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
經濟 經濟數據表現 宏觀分析 中國市場 產品 金價 黃金 銷售 中國

下一篇文章

美商會報告：一半美企仍視中國為首要投資目的地
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款