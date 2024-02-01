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習近平：制約高質量發展因素仍存 須加強原創顛覆性創新

國情動向 12:47 2024/02/01

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中共中央總書記習近平在主持學習時強調，要加快發展新質生產力，扎實推進高質量發展。

中共中央政治局1月31日下午就扎實推進高質量發展進行第十一次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。

習近平指，近年來，中國科技創新成果豐碩的同時，制約高質量發展因素還大量存在，要高度重視，切實解決。

他說，高質量發展需要新的生產力理論來指導，而新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態。

他強調，必須加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，加快實現高水平科技自立自強，打好關鍵核心技術攻堅戰，使原創性、顛覆性科技創新成果競相涌現，培育發展新質生產力的新動能。

同時，要圍繞發展新質生產力布局產業鏈，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，保証產業體系自主可控、安全可靠。並深化經濟體制、科技體制等改革，建立高標準市場體系，擴大高水平對外開放，為發展新質生產力營造良好國際環境。

習近平還指出，要大力發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。持續優化支持綠色低碳發展的經濟政策工具箱，發揮綠色金融的牽引作用，打造高效生態綠色產業集群。

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責任編輯：易燕丹

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