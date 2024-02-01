台灣立法會選舉院長 國民黨韓國瑜54票當選

台灣立法院今天選舉院長，中午進行第二輪投票，在民眾黨8位立委未進場投票下，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票，成功當選。民進黨尋求連任的游錫堃則獲得51票。游錫堃隨即發出辭職聲明，表示因個人規劃，自2月2日起辭去立委職務。

由於「藍綠白」三黨推出的人選，第一輪投票時，國民黨韓國瑜拿到54票、民進黨游錫堃51票、民眾黨黃珊珊7票、1張無效票，均未獲得過半數票，因此在中午12時30分，進行第二輪投票，韓國瑜與游錫堃兩人中得票較多者當選。

韓國瑜當選後發表講話，表示要向游錫堃致上最高謝意，感謝他過去4年的認真付出，更大讚他過去42年對民主貢獻有目共睹。韓國瑜又強調，相信人民期待合作團結的立法院，而不是以鬥爭為目標，並認為不同政黨可以攜手合作。

韓國瑜曾在2018年11月的地方選舉當選高雄市市長，並且掀起「韓流」，同年12月就職。但上任不足半年，韓國瑜就宣布參選領導人，引發爭議。2019年10月韓國瑜向高雄市政府請假競選，敗選回到高雄，但隨即遇到罷免壓力。2020年6月6日，「罷韓案」投票通過，韓國瑜成為台灣第一個被罷免的市長。

2023年11月，國民黨主席朱立倫宣布韓國瑜入列國民黨2024年立法委員選舉不分區立委名單第一名，隨後他順利當選。

責任編輯：蒯宇澄

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