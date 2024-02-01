  • 23°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣立法會選舉院長 國民黨韓國瑜54票當選

國情動向 13:52 2024/02/01

分享：

分享：

台灣立法院今天選舉院長，中午進行第二輪投票，在民眾黨8位立委未進場投票下，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票，成功當選。民進黨尋求連任的游錫堃則獲得51票。游錫堃隨即發出辭職聲明，表示因個人規劃，自2月2日起辭去立委職務。

由於「藍綠白」三黨推出的人選，第一輪投票時，國民黨韓國瑜拿到54票、民進黨游錫堃51票、民眾黨黃珊珊7票、1張無效票，均未獲得過半數票，因此在中午12時30分，進行第二輪投票，韓國瑜與游錫堃兩人中得票較多者當選。

韓國瑜當選後發表講話，表示要向游錫堃致上最高謝意，感謝他過去4年的認真付出，更大讚他過去42年對民主貢獻有目共睹。韓國瑜又強調，相信人民期待合作團結的立法院，而不是以鬥爭為目標，並認為不同政黨可以攜手合作。

韓國瑜曾在2018年11月的地方選舉當選高雄市市長，並且掀起「韓流」，同年12月就職。但上任不足半年，韓國瑜就宣布參選領導人，引發爭議。2019年10月韓國瑜向高雄市政府請假競選，敗選回到高雄，但隨即遇到罷免壓力。2020年6月6日，「罷韓案」投票通過，韓國瑜成為台灣第一個被罷免的市長。

2023年11月，國民黨主席朱立倫宣布韓國瑜入列國民黨2024年立法委員選舉不分區立委名單第一名，隨後他順利當選。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
國民黨 民進黨 韓國瑜 高雄 選舉 台灣立法院 立法會 台灣 立法會選舉 中國

上一篇文章

湖南落馬官員遺33個爛尾工程 曾與妻子在家燒錢銷贓

下一篇文章

習近平：制約高質量發展因素仍存 須加強原創顛覆性創新
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款